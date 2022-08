Luis Morocho, el peruano que trabaja para Marvel para darle vida al nuevo Spiderman

El peruano trabaja para Marvel ilustrando al héroe favorito de su infancia.

Marvel, como la mayoría de editoriales de cómics estadounidenses, está siempre abierto a revisar portafolios que le llegan diariamiente, que normalmente son miles de miles de correos de personas de todo el mundo que tiene el sueño de trabajar para esta gran compañia. Un peruano, que siempre tuvo este anhelo, fue parte del grupo que envió su trabajo y, como pocos, quedó aprobado para trabajar con ellos.

CÓMO EMPEZÓ TODO

A la edad de ocho años, Luis Morocho había revisado historietas de Mafalda, Astérix y Condorito, pero todo cambió cuando acompañó a su mamá al Centro de Lima. Allí supo la importancia que tendrían los cómics en su vida. De la mano de su medre encontró un local en el que vendían saldos de cómics de Marvel . “Aunque parezca mentira, era El asombroso hombre araña, una serie que salió a finales de los setenta”, recuerda, señalando que este cómic llamó su atención.

Encontró muchas similitudes de este superhéroe con la vida cotidiana. Spiderman peleaba con su novia y hacía malabares con su dinero para poder pagar el alquiler a fin de mes, y esto lo invitaba a encariñarse más con el personaje y pensar que lo podía encontrar en la escuela. Para él, Peter Parker era parte de su universo.

Luis recuerda quien fue su primer maestro en el colegio y cómo empezó a formarse. “Jaime Jallo era mi profesor de dibujo y también hacía cómics, así que me enseñó los primeros secretos de su técnica , yo estaba alucinado”, contó en entrevista con Gestión Estuvo en el colegio Claretiano y el salón de arte era su lugar preferido. De allí pasó a la Escuela de Bellas Artes, donde se formó como artista plástico.

Sin embargo, confesó que “en Bellas Artes no encajaba, hacía todo lo que enseñaban, pero vivía con los cómics dándome vueltas por la cabeza. No quería pintar cuadros, no me veía exponiendo en galerías, pero tampoco sabía cómo dedicarme a esto de manera profesional”, comentó.

El cómic del Hombre Araña salió a los finales de la década de 1970.

PERSONAJES QUE INFLUYERON

Existen dos personajes que influyeron mucho en su profesión y que fueron parte de su inspiración para seguir en esta carrera. Durante un viaje a Puebla, México, en el año 2007, tuvo un encuentro con su héroe favorito, Spiderman. Los gráficos que encontró allí tenían una versión más moderna. Estos gráficos lo impresionaron porque tenían un estilo muy parecido al suyo y no dudó en anotar los nombres de los autores para investigar más.

Uno era el mexicano Humberto Ramos . “Vi una entrevista suya en la que decía que a Marvel no le interesaba de dónde vinieran sus dibujantes, sino el talento que aportaran a sus historias, que los gringos no eran mejores que nosotros”, comenta con una sonrisa. “Si te lo dice alguien como él, te la empiezas a creer”. El otro artista detrás del cómic era Edgar Delgado .

“Muchas gracias, Luis, en poco tiempo vas a tener noticias”, fue el primer mensaje que recibió de Marvel. Foto: Gestión.

APROBADO POR MARVEL

Como en toda historia, agentes internacionales que habían recibido su portafolio le dieron una respuesta que podía disminuir sus ganas de seguir con esto. Ellos le pedían cambiar su estilo para parecerse a otros ilustradores. Sin embargo, mantuvo su convicción, y con los consejos de Humberto Ramos en su mente, mandó una prueba de Spiderman a Marvel.

Luis Morocho tenía claro que contestaban el correo solo si querían trabajar contigo y así fue. A pesar de ser una respuesta fría, era justo lo que necesitaba. “ Muchas gracias, Luis, en poco tiempo vas a tener noticias” . Este mensaje fue el inicio de lo que será una experiencia laboral inolvidable en su vida.

Un nuevo mensaje de la editoria, quien luego sería su jefa, no tardó en llegar. Ella estaba fascinada con el portafolio de Luis y quería contratarlo para el próximo especial de Marvel’s Voices. Esta es una línea que resalta la importancia de la diversidad y estaban trabajando en la edición “Comunidades”, una serie de historias protagonizada por los héroes latinos de la casa y creada por autores del mismo origen.

“Ver correos cuyo remitente era Marvel en mi bandeja de entrada era una locura”, comenta el ilustrador, quien ahora será el responsable de darle vida al nuevo Spiderman en una historia de Edgar Delgado. Y es que, 15 años después, la nueva historia de Miles Morales (personaje ficticio que aparece en las historietas publicadas por Marvel Comics) será ilustrada por el propio Luis Morocho.

SIGUE LEYENDO: