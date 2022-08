Renuncia el secretario general de Palacio de Gobierno

Jorge Alva Coronado.

Una nueva renuncia se concreta en medio de la crisis política que rodea a la gestión de Pedro Castillo. Jorge Alva Coronado presentó un documento para oficializar su salida de la secretaria general de Palacio de Gobierno, la cual ha sido aceptada por el presidente y lleva la firma del aún primer ministro Aníbal Torres según lo publicado hoy en el diario oficial El Peruano.

Alva estuvo cinco meses en el cargo. Llegó al Ejecutivo para reemplazar a Carlos Jaico, quien se había alejado del actual régimen por desavenencias con algunos asesores del presidente Castillo. Entre ellos estaba Beder Camacho. Precisamente, el saliente secretario general de Palacio quiso retirar al que es denominado el líder de un Gabinete en las sombras en marzo pasado al pedirle su renuncia.

Lejos de hacerlo, Camacho dijo que el pedido de Alva no tenía validez y que contaba con el respaldo del jefe de Estado para continuar en la subsecretaria general de Palacio. “A nosotros nos designa el presidente, no el secretario general”, dijo a El Comercio. “Cuando hay nuevo secretario general, todos los ministerios hacen lo mismo”, agregó y aseguró que está “trabajando de la mano” con su superior y que este no le ha insistido sobre el tema porque “era un formato para todos”.

Beder Camacho sostuvo además que “si no he cometido ningún error, por qué voy a renunciar al cargo”, pese a que sobre él pesa una investigación por el presunto delito de organización criminal, a raíz de las denuncias sobre existencia de un Gabinete en la sombra.

DENUNCIADO

Según una publicación de Perú 21, Jorge Alva fue denunciado por violencia familiar por parte de su esposa Lourdes Rubio Castro en la ciudad de Cajamarca. El parte policial 3067878 indica que la mujer manifestó haber sido víctima de retiro forzado del hogar por parte de su cónyuge.

Ella señaló que “desde hace un mes era maltratada verbalmente y humillada en su dignidad de mujer y madre”. “Ocasionando con su actitud que sus (3) menores hijos estén nerviosos y asustados, afectándolos emocionalmente y bajando su rendimiento escolar”, se lee en el documento.

La señora narró que junto a sus hijos estuvo alojada donde una vecina debido a que se sentía “obligada” a retirarse del hogar, pues Jorge Alva “le dijo que él se quedaba en su casa y buscara adónde irse”.

De otro lado, Rubio volvió a denunciar a Alva en marzo de 2018. En esta ocasión, efectivos policiales llegaron a la casa del saliente funcionario del Gobierno para constatar las constantes agresiones que sufría ella. En el parte policial se lee: “Procedió a hacer el retiro forzado de su esposo Jorge Ricardo Alva Coronado por motivos que viene sufriendo constantes agresiones físicas, psicológicas, verbales, retirando sus cosas fuera del domicilio”.