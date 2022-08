Pedro Castillo y todo lo que podría pasar si no acude a declarar a la Fiscalía

El presidente de la República, Pedro Castillo se ha visto involucrado en diferentes hechos que son materia de investigación. Esta vez, la Fiscalía de la Nación lo citó para este jueves 4 de agosto a las 9:00 a. m. para brindar su declaración en torno al caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

La defensa legal del mandatario,l el abogado Benji Espinoza envió un oficio al Ministerio Publico solicitando que la diligencia se lleve a cabo en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía fue negativa.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides argumentó que el jefe de Estado está en calidad de investigado y no de testigo, por lo cual tiene la condición de asistir a la sede de la Fiscalía y recordó que esta citación se notificó con 15 días de anterioridad.

“Se está proveyendo el escrito por la defensa del señor Castillo y ahí se comunicará lo pertinente a cómo se va a llevar a cabo la diligencia el día de mañana (hoy) y el señor Castillo ha dicho que va a declarar, entonces solo se le está aclarando el punto y que la diligencia se llevará en sede fiscal”, sostuvo la fiscal en entrevista con RPP Noticias.

Por esta razón, el abogado Espinoza manifestó que el presidente de la República no acudirá a la citación. “No nos vamos a someter a los caprichos de una persona, por más cargo que sea. En un estado de derecho se respetan las normas, no las voluntades de las personas, que tienen un cargo efímero y transitorio”, agregó

Además, anunció que ha presentado un recurso para que un juez determine quién tiene la razón en torno al procedimiento para establecer el lugar de la declaración.

¿QUÉ SUCEDERÍA SI PEDRO CASTILLO NO ACUDE A DECLARAR?

El abogado penalista Carlos Caro explicó que al ser primera citación lo que procede es que el Ministerio Público levante un acta de incurrencia.

“En el caso de un ciudadano de a pie, esa acta significa que luego se ordena su conducción de grado o fuerza, pero en el caso del presidente, como estamos ante una situación absolutamente nueva, esa conducción de grado o fuerza solamente podría ser ordenada por el juez de investigación preparatoria”, precisó en entrevista con RPP Noticias.

Además, indicó que una orden de esta naturaleza no se dicta en la primera inasistencia, sino por lo menos a partir de la segunda, y consideró que se está caminando en un “terreno de la innovación en la interpretación constitucional y procesal”.

¿EL PRESIDENTE PUEDE ELEGIR DÓNDE BRINDAR SU DECLARACIÓN?

El letrado indicó que la legislación es bastante clara en ese sentido. El presidente de la República tiene la potestad de señalar como lugar de declaración su domicilio o su despacho, de acuerdo al numeral 1 del artículo 167 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, hizo una precisión respecto a la figura de imputado y de testigo.

“La diferencia entre el testigo y el imputado es que el testigo tiene que responder sí o sí y el imputado declara con la finalidad de ejercer su derecho de defensa y en ese contexto puede guardar silencio sin ninguna consecuencia, hasta podría mentir y no habrá ninguna consecuencia porque todo el mundo valora la declaración del imputado como un acto de defensa”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la Constitución no dice nada sobre dónde debe declarar el presidente. “Eso lo establece la ley procesal y la ley procesal no deja ningún lugar a dudas, de manera que no hay mucho que discutir ahí. No hay ninguna contradicción con la Constitución, solo hay una regla procesal”, puntualizó.

