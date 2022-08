“Niñagordita”, la novela de Belinda Palacios que narra el problema de vivir enfrentados a nuestros propios cuerpos

Belinda Palacios, autora de la novela "niñagordita". (Foto: Infobae/Valeria Coca)

Belinda Palacios es una escritora peruana que vive en los Alpes Franceses hace más de una década. Este año, la autora presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL Lima 2022) su primera novela Niñagordita, que narra la historia de Tali, una joven que se encuentra en un constante dilema con su cuerpo.

La problemática que tiene la adolescente surge de su deseo de cumplir con la “figura perfecta” de una mujer que la sociedad ha implantado.

“Yo elijo escribir sobre esta destrucción de una chica joven. El punto de partida ese. Entender cómo se podría desintegrar el ser de una chica joven” , reveló la escritora a Infobae.

Aunque el nombre de la novela es Niñagordita; la historia, en realidad, narra la inseguridad que sienten las jóvenes acerca de sus cuerpos al creer que deben cumplir con determinados estereotipo, problemática que puede conducirlas a tomar decisiones que dañan su integridad física. Esta situación es retratada por Tali, protagonista de esta obra, quien desea conquistar a Felipe, pero se siente más confiada de poder hacerlo solo si comparte una salida con él a solas, pues sus mejores amigas, Caro y Nicole, podrían opacarla.

“Y tú estabas feliz con eso, ¿no Tali? En el fondo estabas encantada con que no vinieran Caro y Nicole [a la cita con Felipe], aunque nunca lo hubieras admitido delante de ellas, pero la verdad es que estabas feliz porque por una vez no tenías que competir con tus amigas , ni con el culo de Nicole ni con las ocurrencias de Caro, con el putamadrequecaguederisatuamiga, no”, narra la novela.

Para Belinda, tocar temas de inseguridad, falta de confianza, prejuicios y estereotipos era necesario, pues confiesa que sentía que eran temas que no se estaban tocando ni escribiendo.

“Quería hablar sobre la presión social, la hipocresía de las clases altas limeñas, todo ese tabú que se genera en torno a la sexualidad de las jóvenes. Siempre me pregunté: ¿Por qué siempre se habla de la sexualidad de los chicos, pero no de la sexualidad de las chicas y todos los problemas que puede generar no hablar de estos temas? Hay que hablar acerca de la forma en la que las chicas se pueden encontrar atrapadas de alguna manera en este silencio, que es lo que le pasa a la protagonista ”, manifiesta.

Tali cree que es una “niña gordita”, pero solo era aquella voz que detestaba escuchar cuando se veía al espejo porque le recordaba todo lo mal que estaba su cuerpo. La importancia de la apariencia física es uno de los temas recurrentes en las conversaciones que tiene Tali junto a Nicole y Caro. La protagonista vive encerrada en la idea que ha creado de “chica ideal” y que refuerza a diario cuando se compara con el resto de mujeres que ve en el club.

La joven de Niñagordita es tan vulnerable que llega al punto de cambiar su cuerpo, su personalidad, su mente y otras características para ser aceptada por los chicos que le gustan. Para Belinda, esta situación está presente en la vida de muchas adolescentes, por lo que es necesario que las jóvenes tengan conocimiento que dicha situación no está bien.

“Mi mensaje apunta a visibilizar el riesgo de perderse. El riesgo en el que están las chicas por intentar complacer a las expectativas de los diferentes sujetos con los que se van cruzando a lo largo de su vida . Creo que es algo que puede pasar a los 14 años, como te puede pasar también a los 40. En este caso, yo parto de una chica de 14 a 15 años”, expresa.

Otro punto importante que desarrolla Niñagordita es la forma en la que llevan las adolescentes la sexualidad. El primer enamorado de Tali la presionará para que se acueste con él y cumpla todos sus deseos sexuales, pero luego se encuentra con alguien diferente.

“Me parece que es un libro que podría ser útil para jóvenes adultas. Les ayudaría a reconocer algunos patrones dañinos en sus parejas o en sus formas de de pensar. También podría ser interesante leerlo con adolescentes, pero es una lectura guiada, que permita decir qué parte de la lectura es incorrecta y cuál no ”, concluye la autora.

