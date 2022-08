Aníbal Torres aún se muestra junto a Pedro Castillo pese a haber renunciado al cargo de primer ministro

El miércoles 3 de agosto, el primer ministro, Aníbal Torres, publicó a través de su cuenta de Twitter su carta de renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros. Aunque aún no se ha informado si esta ha sido aceptada, el abogado aún se muestra acompañando al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

Esta mañana, el mandatario acudió a la Fiscalía para declarar acerca de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas. Castillo se sometió a un interrogatorio de aproximadamente una hora ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Después de ello, el profesor cajamarquino acudió a la sede de Palacio de Gobierno donde lo esperó el actual primer ministro Aníbal Torres.

En las imágenes transmitidas por Canal N se ve al letrado conversar con Castillo Terrones por un breve momento y luego retirarse, pese a que un día antes comunicó su renuncia a la PCM.

“Señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por razones personales pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Aprovecho de esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia y luego como Premier (...). Le deseo a usted, señor presidente, amigo presidente, el mejor de los éxitos en su gestión”, manifestó en redes.

Hasta la fecha, el presidente Pedro Castillo aún no se ha pronunciado acerca de la renuncia de Torres. Tampoco se ha informado si esta ha sido aceptada. Sin embargo, algunos ministros y congresistas se han referido a la gestión del docente universitario.

En el caso del titular de Cultura, Alejandro Salas, el funcionario agradeció al experto en leyes por su permanencia en el gobierno de Castillo Terrones. “Gracias, dejas mucha enseñanza”, escribió a través de sus redes sociales.

PEDRO CASTILLÓ AFIRMÓ QUE NO FORMA PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Después de acudir a fiscalía, el Jefe de Estado declaró ante la prensa que él no ha cometido ningún delito ni forma parte de una organización criminal como se le acusa. Además, indicó que asistirá a las citaciones del Ministerio Público las veces que sea necesario.

“A mí no me no me resta nada ir a declarar, no solamente a la Fiscalía y en cualquier lugar cuántas veces tenga que ir, pero tengo que decir que no soy parte ni formo ninguna red criminal, eso es lo que le dije el día de hoy a la fiscal de la Nación y le he dicho que voy a demostrar donde sea mi inocencia”, recalcó

El funcionario se pronunció respecto a las acusaciones que afirman que se encuentra obstruyendo a la justicia y afirmó que él siempre está dispuesto a “responder a la justicia”.

“Tengo que decir que yo estoy para responder a la justicia, lo voy a hacer siempre y se lo he hecho saber a la Fiscal. El martes tengo una citación y otra vez iré, pero por encima de todo está el país, yo no puedo estar todos los días con supuestos diciendo que voy a responder a estos casos, cuando hay una agenda por el Perú”, resaltó.

