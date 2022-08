Exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior reveló las razones de su renuncia

El general César Vallejos Mori era el cuarto director de inteligencia.

El general en retiro, César Vallejos Mori, explicó ayer las razones que lo motivaron a renunciar de manera irrevocable a la Dirección General de Inteligencia (Digimin) de la Policía Nacional. Era el cuarto funcionario colocado en este puesto en lo que va de este gobierno del presidente Pedro Castillo que cumple un año y una semana.

En una entrevista con Radio Exitosa, Vallejos indicó que dejó el cargo en “honor” y “lealtad” al exministro del Interior, Mariano González, quien fue retirado abruptamente del sector el pasado 19 de julio. Además, sostuvo que su sucesor, Willy Huerta, no iba a continuar con el trabajo de buscar a los prófugos: el exministro de Transportes, Juan Silva, y al sobrino del mandatario, Fray Vásquez.

“El trabajo y la propuesta que me hizo el anterior ministro (González) fue un tema legal y, sobre ello, yo creo que por mi honor y la lealtad hacia él era lógico que yo tenía que presentar mi carta de renuncia, porque consideraba que todo lo que se había trabajado en ese momento no iba a continuar en esa nueva gestión”, manifestó al citado medio de comunicación.

Vallejos mencionó que la salida de González fue como un “baldazo de agua fría”. “Para todos los que trabajamos en el sector Interior en ese momento (de la salida de González) fue un baldazo de agua fría la decisión del presidente de sacar al señor Mariano González, a raíz de diversas situaciones que se realizaban, como los cambios radicales que él venía encaminando para fortalecer la labor de inteligencia”, indicó.

CARTA

La posición del general en retiro de la Policía ya había sido manifestada claramente en su carta de renuncia hace unas semanas.

“Los motivos que me impulsan a tomar esta trascendental decisión, radican en principios ético morales de índole personal y mi total respaldo a las intenciones de carácter democrático que asumimos junto al señor ex Ministro Mariano González Fernández, para combatir de manera radical a la delincuencia común y criminalidad organizada, que tanto daño viene haciendo al país; habiendo aceptado desde la propuesta que me hizo, cuando estuve a cargo de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Vice Ministerio de Orden Interno, de apoyar su gestión con total honestidad y lealtad”, señaló Vallejos.





“Debo agregar con todo respeto y en honor a la verdad, que asumí este compromiso de servir a mi patria con total entereza y voluntad de hacer bien las cosas, en la tarea encomendada y siempre en cumplimiento de la Constitución Política del Estado; resultando lamentable esta desatinada decisión del señor Presidente Constitucional de la República”, apunta Vallejos.

Como se sabe, la Digimin es uno de los organismos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), cuyo órgano rector es la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Está al mando, desde septiembre del año pasado, de José Luis Fernández Latorre, excomisario de Tacabamba (Cajamarca) y persona de extrema confianza del presidente Castillo.

Él, además, tiene a su hermano, Carlos Óscar, como analista II de inteligencia de la Digimin. Su otro hermano, el Comandante PNP Elky Alexander, está en la Dirección de Inteligencia de la PNP desde inicios de este año. De esa forma, en el sector inteligencia señalan que la influencia del jefe de la DINI en el SINA es uno de los principales obstáculos para la captura de los prófugos cercanos al mandatario.

Por otro lado, existe la posibilidad de que Castillo reciba apoyo del polémico Coronel (r) Martín González Sánchez ‘Conejo’, quién fue dos veces jefe de la Digimin en este gobierno y llegó a ser viceministro de Orden Interno con Alfonso Chavarry.