Congresistas se muestran a favor de la renuncia de Wilmar Elera a la Mesa Directiva

El congresista de Somos Perú, Wilmar Elera, presentó su carta de renuncia a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Parlamento, luego de que el Poder Judicial lo sentenciara a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle mi renuncia a la tercera vicepresidencia en la Mesa Directiva de este Congreso de la República, para la que fui electo válidamente en elecciones parlamentarias el pasado 26 de julio del año en curso”, señaló en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Lady Camones.

El congresista Elera indicó que no está de acuerdo y no acepta la sentencia emitida por el Poder Judicial en su contra, por lo que impugnará la decisión acorde a lo señalado en la Constitución del país.

“En ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia previsto en el artículo 139° inciso 6 de la Constitución Política del Perú, estaré impugnado en su oportunidad, seguro y con la convicción que una segunda instancia con mayor merituación de los hechos y mejor valorización de la prueba aportada, me absolverá de toda responsabilidad”, sentenció.

Reacciones

Carlos Zeballos (Integridad y Desarrollo)

“Saludo la decisión que ha tomado el congresista Elera por el bienestar de la institución del Congreso, porque no podemos seguir en estos constantes desprestigios. Tiene una defensa que ejercer, esperamos que le vaya bien pero hay que ser respetuosos con la justicia peruana”.

Jorge Montoya (Renovación Popular)

“Me parece adecuado debido a que tiene una sentencia judicial en primera instancia y no podría continuar en la Mesa Directiva en esas condiciones. Tiene que ser reemplazado, me imagino que habrá votación en poco tiempo. Me imagino que tiene que haber una reelección. Renovación Popular no va a presentar candidato”.

Alex Paredes (Bloque Magisterial)

“Es una decisión que él ha tomado. Entendemos las razones que habrá esgrimido y valorado, pero es una decisión que no nos involucra a nosotros. Obvio mayores comentarios, sentimos vergüenza y arrepentimiento de haber llegado a esto”.

Jorge Marticorena (Perú Bicentenario)

“Es una noticia que nos cae como un baldazo de agua fría. Yo desconocía el desarrollo de este proceso judicial. Ya renunció y es lo primero que debía hacer porque había sido uno de los que había censurado algunos actos en el Congreso y él estaba inmerso. Es bueno que haya renunciado a tiempo”.

Martha Moyano (Fuerza Popular)

“Nosotros estamos tranquilos, es saludable que [Elera] haya presentado su renuncia. Lo ha hecho ahora mismo apenas se enteró de su denuncia. Nosotros conversamos con él, nos parece saludable que lo haga, ahora viene un proceso de elección para cubrir esa plaza. Todas las bancadas pueden presentar un candidato”.

SEGUIR LEYENDO: