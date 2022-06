Alessandra Fuller es presa de críticas tras pasear en bikini en Qatar

Ale Fuller se muestra en bikini en Qatar. Foto: Composición

La actriz Alessandra Fuller ha generado revuelo tras su llegada a Qatar para ver a los seleccionados peruanos jugando contra Australia. ¿Cuál es la razón? La joven se muestra en sus instantáneas en bikini, disfrutando de las playas de dicho lugar.

Como se recuerda, este Estado árabe ubicado en el oeste de Asia cuenta con un estricto código de vestimenta para los turistas, reglas que al parecer Ale Fuller no ha cumplido.

Ni bien llegó a Doha, Qatar, la joven influencer fue a la playa pero no tomó en cuenta que ese país existe ciertas normas de vestimenta; está prohibido que las mujeres y hombres muestren hombros, brazos y piernas.

En las historias de su cuenta de Instagram, Ale Fuller comentó que se encontraba tranquila y que a su parecer seguía las normas del país, pero no contó que los cibernautas iban a criticarla duramente por caminar vistiendo un bikini negro y una blusa abierta, mostrando mucha piel, lo cual está prohibido en la playa de Doha.

“Acá tenemos que adaptarnos un poco, estoy en pantalón y con una camisa pero normal en la playa podemos bañarnos y tal...porque somos turistas, entonces todo bien, esta súper tranquilo el agua..” . dijo la influencer, mientras se grababa.

Como se pueden ver en sus fotos, la influencer luce un sexy bikini negro y por más que se quiso cubrir los hombros con una camisa negra, la mantenía abierta, mostrando escote y abdomen. Después se grabó y se tomó varias instantáneas para su red social, tras ello ingresó al mar.

Estas fotos las posteó en su cuenta de Instagram, generando muchas críticas por parte de sus seguidores, quienes le han pedido que respete un poco más al país del medio oriente.

Ale Fuller se muestra en bikini en Qatar. Video: Instagram.

USUARIOS REACCIONAN A PUBLICACIÓN DE ALE FULLER

“No es por nada, pero según las reglas en Qatar no puedes usar ese estilo de blusa o como sea, es más es un delito y falta de respeto a su tradición”, señaló una seguidora.

Ale Fuller se muestra en bikini en Qatar. Foto Instagram

Otra usuaria expresó su molestia, indicando que si bien es cierto la protagonista de ‘Ven baila Quinceañera’, es muy guapa y tiene un lindo cuerpo, podría cubrirse al menos una vez en su vida y mostrar respeto a la cultura catarí.

“Si, para ir y hacer algo que no está bien, eres joven con un buen cuerpo pero por una vez que no lo muestres, no pasa nada. ¡Evita y respeta!”, le dijeron.

Las redes critican a Ale Fuller. Foto: Captura

También le comentaron: ¡Respeta al país!

Las redes critican a Ale Fuller. Foto: Captura.

EVITAR USO DE ROPA REVELADORA

Es muy importante considerar el código de vestimenta cuando se visita Qatar, país ubicado en el Medio Oriente, porque las autoridades y residentes esperan que los turistas muestren respeto a la cultura local evitando el uso de “ropa reveladora” en público, reglas que son aplicables para hombres y mujeres.

Como recomendación general, se pide que cubran sus hombros y rodillas. Pero piden evitar lo siguiente:

- Usar faldas, leggings, pantalones rotos, vestidos o shorts demasiados cortos.

- Escotes muy pronunciados o que expongan mucha piel en los brazos.

- Prendas que tengan frases o mensajes ofensivos.

- Hacer topless en la playa.

Y esta completamente prohibido fumar en espacios públicos, como restaurantes, centros comerciales, estadios y más. Quienes infrinjan esta regla recibirán una multa.

PIDEN QUE ALIENTE AL PERÚ

Un seguidor fue más directo y le dijo que esta vez aliente al país y no se ponga a llorar como lo hizo en el Mundial de Rusia 2018, ya que Alessandra Fuller, también fue hasta Rusia y se mostró muy emocionada cada vez que la selección peruana de fútbol anotaba un gol.

“Ojala esta vez no hagas la payasada de grabarte llorando después de un gol. Estás ahí para alentar al equipo de todos, no para hacer teatro” , le dijo un usuario de Instagram.

Las redes critican a Ale Fuller. Foto: Captura

SEGUIR LEYENDO: