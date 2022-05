Luis “Potro” Caballero rompió el silencio sobre su ruptura con Michelle Vieth

Luis “Potro” Caballero rompió el silencio sobre las razones que dieron fin a su relación con Michelle Vieth Foto: Infobae/@luisacashore/@michellevieth

Fue a finales del 2019 cuando el exintegrante del reality show Acapulco Shore, Luis Potro Caballero, y Michelle Vieth confirmaron su noviazgo frente a las cámaras; sin embargo, la relación únicamente duró unos meses.

Al rededor de la relación giraron muchas incógnitas y, en esta ocasión, durante la semana de estreno de la segunda temporada de La casa de los famosos de Telemundo, Luis Caballero ahondó, por primera vez, sobre su relación con la histrionisa estadunidense nacionalizada mexicana.

Fue en un Tiktok sobre la Casa de los Famosos, donde se puede ver a “Potro” charlar con su compañero de reality, el actor Eduardo Rodríguez, sobre lo sucedido en la relación que se vio dañada por Christian Aparicio, el exesposo de Michelle Vieth, quien, según él, en más de una ocasión lo amenazó.

Luis Caballero confesó que recibió algunas amenazas por parte del exesposo den Michelle Vieth Foto: Tiktok

“Se salió de control también su exmarido, ‘psycho’, la tiene amenazadísima [...] También mi paz mental, primero, porque yo ya estaba de ‘me van a matar’, cambié de coche porque me amenazaban, con el chofer y así”, indicó Luis Caballero con algunas risas nerviosas.

El también histrión mexicano no dudo en aceptar que en la relación también influyó la diferencia de edad y experiencias de vida, pues hay que recordar que Michelle Vieth tiene 42 años y cuatro hijos, mientras que él está a punto de cumplir 30 y se encuentra trabajando para consolidar su carrera artística.

“Completamente otro canal, es otra edad, otra responsabilidad, hijos. Yo todavía no estoy para echarme ese paquete”, aclaró.

Michelle Vieth y 'El Potro' hicieron oficial su relación en el programa 'Tu casa TV' Foto: Instagram/@TucasaTv

Aun así, y pese a los incidentes que se vivieron en la relación, el ex AcaShore reconoció que siente un notable cariño y admiración por la actriz mexicana que dio vida a Fernanda Diez en el melodrama de Televisa, Mi fortuna es amarte.

“Me cae increíble, pero sí, trae un background que digo pobrecita, se rifa, trabaja, saca adelante a sus hijos, pero si las malas decisiones de los güe*es con los que ha estado, pobre. Ojalá y se le habrá el camino, ahorita ya regresó a las novelas y me da mucho gusto, ella quería regresar, pero su ex no la dejaba, la tenía en el baúl”, finalizó Potro.

Michelle Vieth y Luis Caballero ‘El Potro’ se conocieron cuando fueron presentados como nuevos conductores del programa Tu casa Tv de TV Azteca. La gran amistad que se había formado entre esto dos personajes se hizo evidente y diversos medios de espectáculos de México comenzaron a sospechar que entre los dos conductores había un romance oculto.

Michelle Vieth en el 2018 confesó su amor por Luis Caballero Foto: Instagram/@viethmichelle

Fue hasta mediados de octubre del 2019 cuando la histrionisa mexicana aceptó ante la prensa mexicana el rompimiento de su matrimonio con Christian Aparicio, aunque se negó a hablar de la supuesta infidelidad.

“Es desgastante y drenante, pero es la realidad de todas las mujeres que viven una separación: a veces te va bien, a veces te va mal, a veces te va a regular”, dijo al programa vespertino de Imagen Televisión, De primera mano.

Sin embargo, no duro mucho tiempo soltera y pronto inició un romance con Potro, ya que después de unas semanas, su entonces compañero de producción decidió declararse en pleno programa en vivo con una serenata: “Me enamoré, estoy completamente enamorado de ti. Y para que ya no estén diciendo cosas en revistas y en todos lados, te lo pregunto: ¿Quieres ser mi novia?”, le preguntó en su momento el ex AcaShore.

Pese a la gran conexión que transmitían en el programa de TV Azteca, la relación terminó en poco menos de 3 meses por algunos problemas que en ese entonces eran desconocidos.

