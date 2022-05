La Casa de los Famosos: por qué Laura Bozzo y Brenda Zambrano se lanzaron contra Nacho Casano

Estos tres integrantes ya están dando de qué hablar (Fotos:CUARTOSCURO Ig/@nachocasano Ig/@brendazambranoc)

La segunda temporada de La Casa de los Famosos se estrenó el pasado 10 de mayo en Telemundo, a tan solo un día del primer capítulo, Nacho Casano, Laura Bozzo y Brenda Zambrano ya protagonizaron una de las primeras polémicas.

El conflicto ocurrió por un comentario aparentemente machista de Nacho Casano después de que Rafael Nieves fuera nombrado el Líder de la semana. Parte de los beneficios que tiene este rol es el derecho a dormir en la suite, una habitación mucho más cómoda que el resto de la casa, pues cuenta con su jacuzzi, mesa de billar y baño privado.

Además, puede invitar a otro de los famosos a pasar la noche en ese lugar, la modelo que eligió Rafael Nieves para compartir la suite fue Julia Gama y dijo que quería “conocerla mejor”.

Después del gesto, Nacho Casano hizo un comentario que fue catalogado como machista por parte de Bozzo y Zambrano. “Solo se quiere dar a Julia”, dijo para dar a entender que sólo tenía un interés sexual en ella.

Julia fue a contarle lo sucedido a las otras mujeres del reality y Laura Bozzo mencionó lo siguiente:

“Si un hombre invita a otro hombre no vas a decir que es para cog*r, son amigos. ¿Por qué si un hombre invita a una mujer tiene que ser para c*ger y no pueden ser amigos?”

De igual forma, buscó comprobar si en realidad Casano sentía algo por Julia y prometió que alzaría la voz para defender a las mujeres de La Casa de los Famosos, ya que las ve como sus hijas. A la discusión se sumó Brenda Zambrano y apoyó la observación.

Cabe señalar que desde el principio, la controvertida presentadora Laura Bozzo advirtió lo siguiente a sus compañeros en el reality:

“Que se preparen ustedes, que se preparen los que estarán conmigo, porque conmigo nadie se mete, de verdad nadie señoras y señores. A la primera que me quieran decir ahí van a terminar mira (hace señas de cerrar la boca), esa boquita no se calla nada. Prepárense porque yo entro a arrasar porque yo tengo dos orejeras y yo voy directo, o sea que yo no me tengo que preparar es más que se preparen porque ya llegué”, advirtió en una entrevista para el programa La Mesa Caliente.

Laura Bozzo no dudó en mencionar cuáles fueron los motivos por los que decidió entrar en el programa que hace unos meses ganó la ex Miss Universo, Alicia Machado, y que también marcó el gran regreso a dicho formato de la autodenominada reina de los realitys shows, Manelyk González. El cariño y compromiso que tiene la presentadora con sus fans que no la abandonaron durante su polémico escándalo meses atrás en México es de las más importantes.

“Se lo debo a mi público, porque el público me ha dado todo y si yo estoy sentada acá es por ellos y yo quiero que me conozcan en pijama, de repente entro soltera y salgo casada, que me vean en ropa sexy, voy a hacer desastres en esa casa pero quiero que mi público me conozca”, agregó.

Aunque todavía podrían ingresar invitados especiales, estos son todos los integrantes de La Casa de los Famosos:

-Toni Costa

-Laura Bozzo

-Julia Gama

-Brenda Zambrano

-Natalia Alcocer

-Nacho Casano

-Niurka Marcos

-Juan Vidal

-Rafael Nieves

-Eduardo Rodríguez

-Luis Potro Caballero

-Salvador Zerboni

-Lewis Mendoza

-Osvaldo Ríos

-Ivonne Montero

-Daniella Navarro

-Mayeli Alonso

