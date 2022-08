Este viernes 5 de agosto se realizará la audiencia del caso Freddy Díaz en el Poder Judicial

(Andina)

Comienza el proceso. Por medio de sus redes sociales, el Poder Judicial dio a conocer que este viernes 5 de agosto se llevará a cabo la audiencia para ver el pedido de impedimento de salida del país que pesa sobre el parlamentario Freddy Díaz, quien es acusado de haber violado a una mujer que trabaja en el Congreso de la República.

“El órgano jurisdiccional fijó esta fecha, debido a que el Código Procesal Penal contempla un plazo de tres días para la notificación a las partes procesales de la realización de la audiencia” , informó el Poder Judicial mediante sus redes sociales.

De igual manera, se dio a conocer que la audiencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria está programada para las 10:00 horas.

En ese sentido, y teniendo la gravedad del delito que se le imputa a Freddy Díaz, se precisó que dicha audiencia será de carácter privado, cumpliendo con las normas actuales.

Como se recuerda, el Ministerio Público pidió ayer domingo el impedimento de salida del país contra el parlamentario, quien ha sido acusado del presunto delito de violación sexual en contra de una empleada de su despacho, conforme a una denuncia presentada el pasado 27 de julio.

HASTA QUE APARECIÓ

Luego de varios días de considerarse como no habido, finalmente el legislador del partido Alianza por el Progreso se puso hoy a disposición de la Fiscalía para las investigaciones pertinentes.

Fue casi a las 10 de la mañana cuando Díaz Monago se acercó hasta la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay, acompañado de su abogada Kathy Cachay.

Luego de las diligencias respectivas el congresista salió, casi dos horas después, y confesó que no se presentó antes a las autoridades porque no había sido notificado de ninguna denuncia.

“De alguna forma, no he sido notificado válidamente, pero ya el día de hoy he hecho entrega también del pasaporte. Estoy aquí en la Fiscalía poniéndome a disposición”, sostuvo a los hombres de prensa que le esperaban.

NO SABÍA NADA

En el mismo sentido, apuntó que nunca se enteró de ninguna denuncia, a pesar que la misma se hizo pública el pasado 27 de julio en todos los medios de comunicación del país y varias instituciones como Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron al respecto.

“No he sido notificado el día sábado por la tarde. No tenía conocimiento de la denuncia. No me he corrido y por eso estoy acá. Estamos ahora en proceso de una diligencia y vamos a continuar con eso”, afirmó.

SOY INOCENTE

De igual manera, no perdió tiempo para señalar que las acusaciones que se le imputan son todas falsas y que toda la verdad se va a saber luego de la investigación que realice la Fiscalía.

“(Mi inocencia) es lo que vamos a probar en el proceso de investigación. Si hay alguna responsabilidad se tiene que determinar en el proceso de investigación”, insistió.

Por último, el mismo congresista anunció que este miércoles 3 de agosto seguirá con los trasmites fiscales que iniciaron hoy en el Ministerio Público

“Todavía no he brindado ninguna declaración a la Fiscalía. Vamos a desarrollar el día miércoles. Luego de eso voy a ampliar toda la información para que también los medios puedan saber”, señaló.

Esto fue lo último que le dijo a la prensa, pues luego decidió guardar sepulcral silencio por orden de su abogada para que no diga nada que lo podría complicar durante el proceso de investigaciones. Acto seguido, se fue al Congreso de la República en donde también tenía que iniciar las diligencias correspondientes.

