Horacio Zimmermann cuestionó los fichajes de Joffre Escobar y Diego Buonanotte en Sporting Cristal por no ser titulares

Horacio Zimmermann habló de los fichajes 'celestes', Diego Buonanotte y Joffre Escobar.

Sporting Cristal empató sin goles ante Alianza Lima en el último partidos disputado en por la fecha 5 del Torneo Clausura. A pesar del resultado, ambos equipos mostraron una entretenida exhibición, cada uno a su estilo. En ese sentido, los ‘celestes’ tuvieron pasajes de buen fútbol, aunque lo que llamó la atención fue que sus recientes fichajes no ofrecieron un nivel sobresaliente, como es el caso de Joffre Escobar y Diego Buonanotte, un tema que generó el debate en el programa ‘Después de Todo’.

Fue el periodista Horacio Zimmermann, quien cuestionó dichas contrataciones. “Puede que se pronto para establecer una definición de Buonanotte y Escobar, pero cuando se dan este tipo de partidos uno se pregunta si son realmente los refuerzos de Cristal ”, empezó diciendo para el espacio de Movistar Deportes

Eso no fue todo, ya que su duda seguía, aunque en este caso puso hincapié en el delantero. “¿Escobar vino a Cristal para ser el ‘9′ indiscutible o vino a hacer la alternativa a Ávila? No es que vino de afuera y tiene un desconocimiento. Lo vimos jugar todos los fines de semana en la San Martín y también tenía un pasado en este equipo que lo llevó a Independiente del Valle, que fue bueno”, señaló.

El delantero Joffre Escobar fue el último refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura. | Foto: Sporting Cristal

“Ahí es donde uno se pregunta si Cristal después de las últimas contrataciones, que no fueron buenas, ¿está como para traer un delantero que no sea titular? ¿Está para gastar un cupo de extranjero en un ‘9′ que no es titular? Eso no me termina de cuadrar. ¿Cuál es el plan con Escobar? ¿Meterlo de a pocos en el equipo titular o si es una alternativa?”, añadió.

David Chávez calentó aún más la polémica y cuestionó que el argentino no sea inicialista, siendo el refuerzo extranjero que habría tomado el puesto de Christofer Gonzales, mejor jugador de los ‘celestes’ del año y ahora en Arabia Saudita. En eso, Michael Succar aseguró que no le sorprendía porque era suplente en Universidad Católica en los últimos tres años.

El popular ‘Horacon’ considera que, quizás, estos fichajes hayan sido por presión de los hinchas, quienes criticaron la gestión del presidente del club, Joel Raffo. “La presión del hincha, todo lo que sucedió con Joel Raffo en esa semana complicada para Cristal a partir de lo que fue el viaje a Doha y el avión, terminó apurando un poco”, aseguró.

En eso, tocó el tema del menudo mediocampista, quien fuera una de las promesas de su país, pero que terminó en Chile en las campañas recientes tras un breve paso por el fútbol europeo. “ Buonanotte es un jugadorazo, pero lo de hoy es un culto más a su pasado que al presente por lo que mencionábamos. No siempre es dame su CV, sino en qué condiciones viene”, manifestó.

Diego Buonanotte no pudo trascender ante Alianza Lima. | Foto: Sporting Cristal

Succar intervino nuevamente y no aclaró que no duda de la calidad del ‘Enano’, aunque tiene una valla muy alta si es para tomar la posta de ‘Canchita’. “Contra Huancayo, en un contexto así va a ser útil y marcará un par de golazos, pero que pueda reemplazar el protagonismo de ‘Canchita’ lo veo muy difícil”, declaró.

Para finalizar, Zimmermann puso de ejemplo al conjunto ‘blanquiazul’, que se reforzó en el lateral derecho con el ‘gaucho’ Gino Peruzzi, proveniente de San Lorenzo de Almagro, y que ha rendido. “Así como a Alianza Lima llegó Peruzzi a ser titular, a Cristal también tienen que llegar refuerzos para ser titulares ”, concluyó.

Son pocos partidos aún para definir si ambos futbolistas serán parte del once inicial para el técnico Roberto Mosquera. Lo cierto es que los ‘rimenses’ cuentan con una idea clara de juego y entrar en ella puede que les tome un poco más de tiempo que lo normal. Aunque si logran hacerlo a la brevedad, serán fundamentales para que el equipo luche por el título nacional.

El periodista se refirió a la actualidad de Joffre Escobar y Diego Buonanotte con los 'celestes'. | Video: Movistar Deportes

