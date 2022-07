Producción de hidrocarburos en el Perú creció 16% impulsado por el gas natural

Las regalías por la producción de hidrocarburos alcanzaron los 139.41 millones de dólares en mayo.

En el primer semestre de este año, la producción peruana de hidrocarburos creció 15.7% en relación al mismo periodo del 2021, según los estimados del departamento de Estudios Económicos Scotiabank en base a las cifras de Perupetro.

A nivel desagregado destacaron la mayor producción de petróleo (+14.0%), y gas natural (32.9%) y, en menor medida, la producción de líquidos de gas natural-LGN (+7.8%).

En relación a la producción de petróleo creció 14.0% durante el primer semestre del presente año, favorecida por un efecto base positivo -cayó 20.7% durante el primer semestre del 2021 debido a conflictos sociales-.

La producción petrolera se divide por zonas: la costa produce el 45% del total nacional, seguida de la selva (42%) y el zócalo continental (13%). Por otro lado, los lotes que lideran la producción son: el Lote X operado por CNPC, el Lote 95 de Petrotal y el Lote Z-2B de Savia, que en conjunto producen el 70% del total.

Lote 95 – Petrotal (35% del total nacional)

En tanto, la producción del Lote 95, ubicado en la selva, se incrementó 62% durante el primer semestre del 2022. La empresa ha producido en promedio 471,160 barriles de petróleo en dicho período, exceptuando la producción de marzo donde estuvo paralizada debido a conflictos sociales.

De hecho, en abril Petrotal anunció la reanudación de sus actividades tras el levantamiento de los bloqueos por la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación de Bajo Puinahua (Loreto) al haber alcanzado un acuerdo con la intervención del Gobierno.

Producción de petróleo por día.

Cabe anotar que en febrero del 2022 la empresa puso en operación el pozo 10H, lo que le permitió aumentar su producción en alrededor de 20 mil bdp. Se espera que la empresa siga incrementando su producción tras la puesta en marcha en julio el pozo 11H, a su vez que espera perforar dos pozos de desarrollo y uno adicional para la disposición de agua. Esto permitiría que el Lote 95 siga siendo uno de los mayores productores de petróleo del país.

Lote X – CNPC (25% del total nacional)

En relación al Lote X que es operado por la china CNPC, entre enero y junio del 2022 la producción cayó solo 2.0% respecto al mismo periodo del año pasado. El contrato de dicho lote culmina en mayo de 2024. La china CNPC también opera los Lotes VII/VI de Talara (el lote produce el 8% del total nacional).

Lote Z-2B – Savia (13% del total nacional)

En cuanto a Savia que opera el Lote Z-2B, entre enero y junio del 2022 la producción cayó 7.1% respecto al mismo periodo del año pasado, básicamente, a una fuga reportada en abril generando que Savia tome control de la situación en la zona e inicie las acciones de contención, limpieza y remediación. A junio la producción marchó con normalidad.

GAS NATURAL

La producción de gas natural creció 32.9% durante el primer semestre del 2022. La producción promedió 1,354 millones de pies cúbicos por día (MMPCD) en este período, siendo junio el registro más alto en lo que va del año, según cifras de Perupetro. La mayor parte del gas provino del Lote 88 (Camisea) y Lote 56 operados por Pluspetrol y del Lote 57 operado por Repsol.

Lote 88 – Pluspetrol (58% del total nacional)

En el caso del Lote 88, utilizado para suministrar gas para consumo interno, el volumen se elevó 14% en el 1S22, respecto al 1S21. Según la data de electricidad publicada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), se registró una mayor demanda de gas natural para la generación de energía en el mercado eléctrico (+13.0%).

Producción de gas natural.

Lote 56 – Pluspetrol (27% del total nacional)

En cuanto a la producción del Lote 56, usado para la exportación, el volumen en la primera mitad del año se incrementó 67%, comparado con el mismo periodo del año pasado.

El aumento fue básicamente, por los altos precios del gas natural en el mercado internacional -a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania- y la baja base comparativa del 2021 debido a un problema técnico en la Planta de Licuefacción de Gas Natural, ubicada en Pampa Melchorita (Cañete), por una falla en el sistema de enfriamiento que paralizó la planta cuya operación se reanudó en octubre del 2021.

Producción de gas natural por día.

PROYECCIONES

Según Scotiabank, la producción de petróleo crecería 8.0% durante el 2022 si se mantiene el ritmo de junio y no surgen nuevos conflictos sociales que afecten la operación de los pozos. No obstante, las expectativas de producción a largo plazo son inciertas debido a la caída que viene registrando en la inversión.

Entre enero y mayo del 2022 la inversión en hidrocarburos ascendió a US$ 104 millones, de los cuales solo US$ 980 mil se destinó a la exploración. Este último monto es menor en 54% respecto a lo invertido en el mismo periodo del 2021 (US$ 1.5 millones).

Cabe anotar que en el mismo periodo del 2019 y 2020 se invirtió en promedio alrededor de US$ 20 millones en este rubro. Esto evidencia, notablemente, como la inversión en exploración ha caído y como consecuencia no se están obteniendo los recursos necesarios para reponer las reservas de hidrocarburos, lo que podría generar que se tenga que recurrir a mayores importaciones de petróleo y sus derivados.

De otro lado, en cuanto a los contratos vigentes, 25 de ellos se encuentran en explotación, mientras 6 aún están en la fase de exploración (ver cuadro). Por otro lado, hay 8 contratos con obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor: 4 de ellos son por conflictos sociales (Lote Z-6 de Savia, Lote XXVII de Petro Bayóvar, Lote 67 y 39 de Perenco), 1 por aprobación del Estudio Ambiental-EA (Lote 95 de Petrotal), 1 por permisos posteriores al EA (Lote 107 de Petrolífera) y 2 por otros motivos (Lote VIII de Olympic y Lote 64 de Petroperú).

Cabe señalar que los contratos vigentes en el 2021 fueron 32, en el 2020 fueron 38 y en el 2019 ascendió a 39.

