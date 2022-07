Néstor Bonillo habló del repechaje: “No se tuvo en cuenta a Australia como rival importante y tampoco el partido único”

Néstor Bonillo habló del Perú vs Australia del repechaje Qatar 2022.

La selección peruana que encabezó Ricardo Gareca y su comando técnico dejó muchos logros y objetivos conseguidos en su paso luego de siete años. Sin embargo, su salida se produjo en un momento en que no pudieron alcanzar el ansiado pase al Mundial de Qatar 2022 tras perder en el repechaje ante Australia. En ese sentido, Néstor Bonillo se refirió a este tema, dejando una sorpresiva declaración sobre el partido jugado en el Medio Oriente.

“Australia es una selección que iba por su sexto Mundial consecutivo. Nunca se tuvo en cuenta a Australia como un rival importante y tampoco que era un único partido , que no te daba margen”, contó el preparador físico en una entrevista para Willax Deportes.

De hecho, en la previa había una duda sobre el posible rival de la ‘bicolor’, ya que estaba entre los ‘Soceroos’ y Emiratos Árabes Unidos. No obstante, fueron los oceánicos los que alcanzaron este privilegio tras imponerse por 2-1. Pero el 13 de junio, el encuentro no fue el óptimo para el elenco nacional y los jugadores cometieron varios errores que les impidieron ponerse adelante en el marcador. La situación no varió hasta la tanda de penales, que fue cuando perdieron por 5-4.

Justamente, de este asunto Bonillo tuvo palabras: “Si bien no fue la mejor versión de Perú, aun así fuimos mejores. Ahora, con eso no se ganan los partidos, sino cuando uno mete la pelota adentro. Y cuando tuvimos las dos o tres situaciones para meterla, no se pudo”.

En la pena máxima, Luis Advíncula y Alex Valera no tuvieron la fortuna de convertir sus disparos, sumado a la figura del portero suplente australiano, Andrew Redmayne, quien entró en un momento crucial y habría afectado mentalmente a los futbolistas nacionales. Aunque Néstor considera que fue una situación fortuita y que también le sucede a los mejores del mundo.

“Entiendo que se decidió la lista de futbolistas para arrancar y, como todo, hay un proceso emocional, donde he visto en la historia del fútbol mundial, a los mejores y en momentos decisivos”, agregó.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

SALIDA DE LA ‘BLANQUIRROJA’

Por otro lado, el especialista argentino reveló sus sentimientos por la salida de todo el cuerpo técnico liderado por el ‘Tigre’ Gareca, dando a entender que la compenetración era muy fuerte.

“Tengo un sentimiento de tristeza. Siempre uno piensa cuándo es el final. En nuestro caso, nos hemos involucrado mucho con Perú. Entonces, cuando eso pasa, no siempre te involucras laboralmente, sino también afectivamente. Ahí uno empieza a tener, no solo responsabilidades laborales, sino también afectivas ”, dijo.

Del mismo modo, se refirió a la reestructuración del fútbol peruano, el cual era un tema que el ‘Flaco’, junto a Néstor Bonillo y Sergio Santín, iban a estar envueltos para tratar de reformar, no solo las selecciones nacionales, sino también los formatos de los campeonatos en el país, algo que finalmente se truncó.

“Eso es lo que me produce tristeza porque la expectativa de continuar y cerrar un ciclo con algunas cuestiones que pensamos que se podían ayudar a resolver, no resolver. Sería muy pedante decir que nosotros teníamos la capacidad de resolver cosas, pero podíamos ayudar a resolver”, mencionó.

En lo que sí pudieron poner su sello, es en el cambio de competitividad a un equipo que, proceso atrás, solía posicionarse en los últimos lugares de las Eliminatorias, y que desde su llegada, pelearon siempre por la clasificación a las citas mundialistas, al igual que mantenerse en los primeros puestos de las Copas Américas.

“La selección la teníamos que resolver y volverla competitiva. Nos propusimos que se pase de ser participativa a competitiva. Hicimos un diagnóstico para que eso pase”, concluyó.

El preparador físico habló de estos temas y dejó sorpresivas declaraciones. | Video: Willax Deportes

SEGUIR LEYENDO