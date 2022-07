Leao Butrón elogió a Juan Reynoso y lo ve apto para la ‘blanquirroja’: “Es el más exitoso del fútbol peruano”

Leao Butrón ve apto a Juan Reynoso para dirigir a la selección peruana.

La Videna ha vivido momentos tensos en las últimas semanas. Esto debido a la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana, además del ida y vuelta que se generó por la permanencia de Juan Carlos Oblitas en la FPF, algo que finalmente se concretó en otro cargo. Sin embargo, actualmente la ‘bicolor’ no tiene entrenador, aunque el nombre que ha sonado con fuerza ha sido el de Juan Reynoso. Justamente, Leao Butrón habló de esta posibilidad y lo catalogó como el mejor técnico que tuvo en su carrera.

“Jugué con él en la selección. Ante todo, agradecido porque una vez le pedí un par de zapatos y me trajo una caja de ropa. ¡Es espectacular! Un líder total como jugador. Después lo tuve como entrenador. Lo he dicho, creo que Juan ha sido el técnico que más me ha enseñado en toda mi vida. Y eso que tenía 38 años cuando trabajé con él. Ojalá lo hubiera tenido antes porque me hubiera sentido preparado para muchas cosas más”, contó el exarquero en una entrevista para GOLPERU.

Pero eso no fue todo, ya que reveló detalles del día a día en el entrenamiento y la mentalidad que trató de insertar en sus equipos. En el caso de Butrón, lo tuvo en Melgar de Arequipa en el 2014, año en el que quedaron en el tercer lugar del Acumulado, por detrás de Juan Aurich (subcampeón) y Sporting Cristal (campeón).

“Yo llegaba de entrenar y salía con un ‘he aprendido algo de fútbol’. Y cada partido que me tocaba jugar, sea en Arequipa o en otra provincia, yo sentía que podía ganar el encuentro. Donde sea. Podríamos perderlo, pero empatamos con Alianza Lima, le ganamos a la ‘U’, a Cristal, en Cusco. Te da una confianza en el trabajo. Yo decía: ‘¿por qué puedo perder este partido?’ Porque es fútbol finalmente, pero con mi trabajo creo que estoy más cerca de ganarlo. Transmitía cosas importantes”, dijo

Del mismo modo, reveló la forma de ser del ‘Cabezon’ en la interna. “Era un tipo frontal. Podía estar conversando contigo todo bien, reírte incluso, aunque a la hora del trabajo podía meterte una… Ni te imaginas, se pone bravo. Pero así tiene que ser la exigencia, por eso me sentía bien”, agregó.

De hecho, si bien Reynoso no pudo consagrarse a nivel nacional en esa temporada, sí lo hizo el 2015, cuando se adjudicó el Torneo Clausura y, posteriormente, el trofeo principal, tras vencer en la final a los ‘celestes’ por un global de 5-4.

Juan Reynoso (derecha) cuando fue campeón nacional con Melgar el 2015. | Foto: USI

POSTULACIÓN A LA SELECCIÓN PERUANA

Leao recordó que en la misma campaña que estuvo bajo las órdenes de Reynoso, lo postuló para dirigir en un futuro al combinado patrio, algo que se puede sostener con los logros obtenidos, tanto en Perú como en México.

“El 2014 que trabajé con él, dije bajo mi percepción, que él iba a tener una oportunidad en la selección. Porque así lo sentía, por su trabajo y sus resultados. En Bolognesi, la ‘U’, Melgar, Cruz Azul, entonces es el entrenador más exitoso del fútbol peruano. Sin lugar a dudas. Lamentablemente se ha ido Ricardo (Gareca), una pena eso, pero hay que mirar para adelante y Juan es una opción muy clara. Se la ha ganado a pulso. Ojalá la gente apoye a un entrenador peruano, que esa posición de apoyar a la selección, lo haga con un extranjero o un peruano. Al final lo que se mide es el rendimiento”, cerró.

Cruz Azul fue el último equipo del peruano. De hecho, obtuvo dos títulos, aunque el más importante fue la Liga MX 2021, la cual fue histórica por la sequía de 23 años del club sin ganarla. Además de la Copa Campeón de Campeones en el curso 2020/2021. Los pergaminos están sobre la mesa, falta conocer si finalmente es la opción que elegirá la FPF.

El exarquero habló del entrenador y recordó la experiencia que tuvo con él el 2014 con Melgar. | Video: GOLPERU

