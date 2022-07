Ministro Salas sobre Aníbal Torres: “no se ha hablado de ningún cambio”

Ministro de Cultura indicó que se está haciendo lo posible para solucionar paro de transportistas. Foto: Andina

Culminado el desfile militar de esta mañana en el Pentagonito de San Borja, el ministro Alejandro Salas Zegarra se refirió al respecto sobre algunos cambios que se podrían dar en los diferentes despachos ministeriales, luego de este primer año de gestión del presidente Pedro Castillo.

“Es una facultad exclusiva del presidente de la República, los cambios ministeriales le corresponden a él (Castillo) cuando lo considere pertinente; esos cambios son trascendidos que no han sido conversados en el gabinete, el señor Aníbal Torres viene trabajando con tranquilidad, con solidez viene exponiendo con bastante autoridad las políticas de gobierno y no se ha hablado de ningún tipo de cambio”, apuntó Salas.

En otro momento, el ministro se refirió al respecto de las críticas que recibió el presidente Castillo con respecto a su mensaje por 28 de julio y sostuvo que las cifras dadas por el mandatario son totalmente corroborables, incluso garantizó dicha data se puede hallar en el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

“Él ha expuesto una línea política de trabajo en el cual él ha establecido cifras que son absolutamente corroborables lo pueden consultar con INEI, se puede consultar con el Banco de Reserva del Perú y otros contextos más que, por supuesto se pueden ver en donde una hora con cuarenta minutos él expuso trabajo, quienes dicen que no escucharon situaciones en el mensaje de la nación que no de alguna u otra manera no llenaron sus expectativas debieron ponerle más atención al mensaje a la nación y me refiero específicamente a los críticos”, enfatizó el ministro del MinCul.

Además, precisó que el jefe de Estado no se victimizó, sino que hizo frente los ataques que ha recibido por parte de la oposición y ratificó que es nadie más que él el encargado de sacar adelante al país.

“Lo que ha habido, más bien es, su derecho a dar la cara, poder defenderse ante los ataques que puedan darse; sin embargo, con la cara siempre adelante hacia el país porque es el presidente de la República y en sus manos está que el país pueda seguir avanzando independientemente de la oposición”, expresó.

Finalmente, el titular de la cartera de Cultura, mencionó que la parada militar de este año fue restringida como medida de prevención para evitar la propagación del Covid-19 ante el alza de casos que se han registrado en las últimas semanas.

