Mayra Goñi retorna al Perú y sorprende a su familia con su llegada

Mayra Goñi se reencuentra con su familia en Perú. Foto: composición

La cantante Mayra Goñi vivió un emotivo momento, cuando retorno al Perú y pudo ver a sus padres y hermanos, luego de nueve meses de vivir en Estados Unidos. La modelo publicó en su cuenta de Instagram, un video donde se puede ver el encuentro sorpresa que Goñi tuvo con cada uno de sus familiares.

“No saben la emoción que siento, esperé mucho este momento, ya puedo viajar, se imaginarán cuál es mi primer destino. Por fin llegué al Perú y voy a reencontrarme con mi familia después de nueve meses, acompáñenme”, cuenta en el video que publicó.

De acuerdo con la actriz ningún miembro de su familia sabia que iba a llegar, por ello decidió darles una sorpresa a cada uno de ellos. “Eso si, nadie sabe que llegaré a casa, es una sorpresa, así que acompáñenme a ver como reacciona mi familia” , narra Mayra en su reel de Instagram.

En las imágenes se puede ver el preciso momento que llega a su casa de sorpresa, abraza a sus padres y a sus hermanos. Y sus familiares no comprenden verla nuevamente en casa y se emocionan mucho junto con ella. “Estos momentos no los cambio por nada, por fin junto a los que más amo y lo más importante que tengo”, finalizó diciendo la intérprete de Los Vílchez.

Mayra Goñi retorna a Lima a ver a su familia. Video: Instagram

Como se recuerda, Mayra Goñi viajó a Estados Unidos, dejando su carrera de actriz aquí en Perú, con las intenciones de la internacionalización. Al inicio cantaba en bares y restaurantes pequeños en Miami, pero luego sin tener mayores oportunidades se dedicó a laborar como influencer internacional.

Ella no puede ejercer su carrera de actriz y cantante en Miami, pues se encontraba tramitando sus documentos y no podía regresar al Perú hasta tener todo en regla. Al parecer, todo indica que ya regularizo sus papeles para poder viajar a nuestro país.

Un informe del programa Amor y Fuego publicó que la joven influencer formaba parte de una agencia de modelos denominada Diosas 305, el cual disponía de un catálogo de guapas chicas que por una fuerte cantidad de dinero participan en diferentes fiestas.

A las horas, la artista usó su plataforma digital para aclarar que ella no es dama de compañía y pidió entre lágrimas que no hagan caso a programas que buscan dañar su imagen solo por rating.

“No se dan cuenta de que afectan la imagen de alguien, yo siento que en lugar de empoderarme, esa ayuda de peruanos, no lo siento, ‘oye Mayrita qué bueno que te vaya bien’, al contrario, desprestigian mi imagen, que me ha costado construir todo este tiempo sin necesidad de nadie para lograr mis sueños, porque yo tengo talento”, dijo.

Mayra Goñi lleva una vida de lujos en Miami. (Foto: Instagram)

MAYRA QUIERE SER MAMÁ

En una sus historias de Instagram, que cuenta con más de 3.6 millones de seguidores, la cantante sostiene a un bebé que podría ser de uno de sus familiares y publica el mensaje de ‘Ya quiero’, evidenciando que quiere ser mamá muy pronto; sin embargo, hasta el momento no se le conoce una pareja oficial.

Pero la guapa actriz mantiene su figura, debido a que al igual que muchas figuras de la farándula peruana, se ha colocado el Rejuvchip, porque los médicos peruanos le recomendaron el implante hormona, ya que ella estaba buscando aumentar de peso.

“Fui al doctor y le dije que me habían recomendado muchas veces el chip. Me dijo que tenía muchas ventajas y entre ellas está subir masa muscular, si entrenas mejor aún, y me dijo que me daba muchas energías”, comentó Goñi en sus historias de Instagram.

Mayra Goñi tiene la ilusión de ser mamá. foto: Captura de Instagram.

