Fiestas Patrias: 9 peruanos que dejan el nombre del Perú en lo más alto del mundo del arte y cultura

El Perú es reconocido y admirado por su comida, sus hermosos lugares turísticos, su cultura, la amabilidad de su gente, y muchas cosas más, entre ellas: los destacados talentos nacionales que nos enorgullece con cada logro obtenido.

Con motivo de celebrar el 201 aniversario de la independencia de nuestra patria, aquí un recuento de nueve personajes notables dentro del mundo de la música, arte y cultura. Sin duda, una lista corta pero que nos permite ver los destacables talentos que tiene el Perú y así homenajear a todos los peruanos y peruanas que lo merecen.

SUSANA BACA

La cantante, compositora, investigadora, educadora Susana Baca es sin duda una de las excelentes representantes del mundo artístico peruano. La artista afroperuana no solo ha traído gloria al país con tres Grammy Latinos, sino también lo ha servido como ministra de Cultura en 2011.

Susana Baca fue nominada al Grammy en el 2001.

TONY SUCCAR

Otra de las voces musicales más fuertes de los últimos años es Tony Sucar, productor y percusionista peruano que ha traído grandes glorias a nuestro país gracias a sus dos victorias en los Premios Grammy Latinos en 2019 por su álbum “Más de mí”. Este año Succar también tuvo el honor de ser nominado a los Premios Grammy en la categoría de Mejor álbum latino tropical por el disco “Live in Perú”.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

GIAN MARCO

Gian Marco es sin duda el cantante peruano más conocido a nivel mundial. Entre sus logros está el ganar tres veces la categoría de Mejor álbum cantautor de los Grammy Latinos, los años 2005, 2011 y 2012. El pasado 16 de julio celebró un concierto por sus 30 años de carrera musical en el Estadio Nacional, espectáculo atrasado dos años debido a la reciente pandemia.

ARCHIVO- En esta fotografía del 31 de mayo de 2013 el cantautor peruano Gian Marco durante una entrevista en la Ciudad de México. Gian Marco lanzó su álbum "Mandarina" el 28 de mayo de 2021.(Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

TANIA LIBERTAD

La baladista Tania Libertad, nacida en Chiclayo, es otra artista orgullosa de ser peruana. La chiclayana, quien ha hecho la mayoría de su carrera desde México, no olvida el país donde nació y lo demuestra con sus frecuentes visitas a nuestro país para dar conciertos, usualmente con su amiga - también merecedora de reconocimientos - y colega Eva Ayllón. La peruana ha vendido más de 12 millones de discos en lo que va de vida artística y ha ganado premios como el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

JUAN DIEGO FLORES

Otro orgullo que el Perú presume es Juan Diego Flores, quien es uno de los artistas de ópera más reconocidos alrededor del mundo, elevando su voz en muchos de los teatros más prestigiosos del planeta. Además es fundador de la ONG Sinfonía por el Perú, una organización benéfica que proporciona a niños y jóvenes del país una educación musical.

Juan Diego Florez, tenor peruano. Foto: Andina

CLAUDIA LLOSA

Una de las figuras más relevantes del cine peruana es la directora peruana Claudia Llosa, creadora de la película “La teta asustada”, film que se llevó el Oso de oro del Berlinale y fue nominada al Óscar 2010 en la categoría de Mejor película en idioma extranjero. En la actualidad la realizadora continúa con su trabajo internacionalmente, con cintas como “No llores, vuela” (2014) y, más recientemente, “Distancia de rescate” (2021) para Netflix.

Foto de archivo de la directora peruana Claudia Llosa. EFE/Daniel Naupold

VIRGILIO MARTÍNEZ

Perú ha tenido las mejores críticas por su gastronomía y no sería posible sin grandes chefs como Virgilio Martínez, quien es actualmente una de las figuras más importantes en este sector culinario. Su local Central - regido junto a su esposa y socia Pía León - fue elegido el segundo mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best en 2022.

Virgilio Martínez y Pía León, chefs de Central, el segundo mejor restaurante del mundo.

GERARDO CHÁVEZ

El pintor, escultor y artista plástico tiene casi siete décadas de experiencia en el rubro, lo que lo ha llevado a la cima del mundo del arte no solo en el Perú, sino en el mundo. Actualmente es considerado uno de los grandes maestros de la pintura peruana y latinoamericana.

Foto cortesía: Grupo El Comercio.

MARIO VARGAS LLOSA

Y por último, pero no menos importante está Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de la Literatura peruano que nos ha traído tantas excelentes novelas como “La ciudad y los perros”, “Conversación en La Catedral”, “La fiesta del Chivo” y, más recientemente, “Tiempos recios”. No solo destaca en el mundo literario, sino también en el político - incluido una campaña a la presidencia - y el académico, siendo miembro tanto de miembro de la Real Academia Española como de la Academia Francesa.

Mario Vargas Llosa.

