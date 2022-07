Inversiones mineras en el Perú crecen 12% entre enero a mayo de este año

En mayo, a nivel de regiones, Moquegua mantiene su liderazgo en inversiones con un aporte de US$ 580 millones que representa el 30.8% del total, con sus proyectos "Quellaveco" y "San Gabriel".

La inversión minera en el Perú, entre enero a mayo, superó los US$ 1,887 millones, lo que significó un incremento de 12% en comparación a similar período del 2021 (US$ 1,685 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Solo en mayo, las inversiones mineras registraron US$ 443 millones, lo que representa un aumento de 7.7% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 412 millones) y un incremento de 14% en referencia a lo reportado en idéntico mes del 2021 (US$ 389 millones), logrando alcanzar la mayor cifra ejecutada por este rubro en lo que va del 2022″, indicó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM).

Según el Minem, las empresas del sector minero destinan una buena porción de su inversión total al equipamiento minero, desarrollo y preparación orientadas al mantenimiento de sus actuales operaciones, lo cual queda demostrado al observar las recientes cifras de inversión, que destaca incremento en rubros como desarrollo y preparación (46.3%), infraestructura (25.8%) y exploración (35.6%).

Las inversiones a nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco S.A continúa en primer lugar con una participación de 27.5% que representa US$ 519 millones. Mientras, Compañía Minera Antamina S.A. conserva el segundo lugar con el 6.8% con US$ 128 millones, seguido de Minsur S.A. que ascendió al tercer lugar, con el 6.4% y una participación de US$ 121 millones. Las tres mineras representan en conjunto el 40.7% de la inversión ejecutada a nivel nacional.

INVERSIÓN MINERA EN REGIONES

En mayo, a nivel de regiones, Moquegua mantiene su liderazgo en inversiones con un aporte de US$ 580 millones que representa el 30.8% del total, con sus proyectos “Quellaveco” y “San Gabriel”. El segundo lugar lo ocupa Ica con US$ 149 millones y 7.9% de la inversión donde destaca su proyecto minero “Ampliación Shouxin”.

Luego, continúa Áncash con US$ 144 millones y una inversión de 7.6%, ejecutada por la Compañía Minera Antamina S.A. Durante los cinco primeros meses, las tres regiones mencionadas representaron el 46.3% de la inversión total.

“Las inversiones mineras se posicionan como factor importante en la economía nacional, pues mediante la exploración minera y la consecuente construcción y desarrollo de nuevas minas se fomenta la continuidad de la inversión y la recaudación de los impuestos y tributos para el fisco; así como, nuevas fuentes de empleos directos e indirectos a nivel local, regional y nacional”, indicó la Dirección de Promoción Minera del Minem.

Inversión minera

PRODUCCIÓN METÁLICA MUESTRA LIGERO DESCENSO

Por otra parte, la producción metálica nacional evidenció un ligero descenso afectado por la coyuntura de interrupciones en el flujo de operaciones respecto al acumulado entre enero a mayo; logrando resultados positivos solo en estaño (5.0%) y molibdeno (3.1%).

Sin embargo, el valor de las exportaciones metálicas; continúan un sostenido crecimiento de 9.3%, favorecido por los altos precios, reportando más de US$ 12,700 millones acumulados al cuarto mes del año, que representan junto a los productos mineros no metálicos, el 58.6% de las exportaciones nacionales contribuyendo con ello al sostenimiento de la balanza comercial peruana, según indica el Minem.

En tanto, el empleo directo generado por la minería reportó más de 237 mil trabajadores en mayo, destacando además el importante efecto multiplicador que sostiene que por cada empleo directo de la minería se generan 8 empleos indirectos que contribuyen a la dinamización de la economía nacional.

INVERSIONES EN EL SUBSECTOR MINERO

Con el objetivo de promover la inversión en la actividad minera peruana, mediante Ley N° 27623 se estableció que los titulares de las actividades mineras en exploración, pueden obtener la devolución definitiva del Impuesto General a la Ventas (IGV) e Impuesto de Promoción Municipal (IPM) que les sean trasladados o que paguen para la ejecución de sus actividades durante dicha etapa.

Posteriormente, a través de diversos dispositivos legales se extendió el plazo de vigencia dispuesto inicialmente por la Ley N° 27623. A la fecha se tienen seis modificatorias normativas con las cuales se extendió el plazo de vigencia por el período de tres años de dicha norma, a excepción de la modificatoria establecida por Ley N° 308992 con la que se prorrogó el beneficio tributario por un año.

“La exploración constituye una etapa fundamental para el desarrollo de la minería, no solo por ser una de las primeras actividades a realizarse dentro de la industria, sino también por su importante contribución en la captación de inversiones que realizan en el Perú los inversionistas nacionales y extranjeros”, indicó la Dirección de Promoción Minera del Minem.

Cabe precisar que, el beneficio tributario que otorga la Ley Nº 27623, es solo para la etapa de exploración, por consiguiente, no abarca a la etapa de explotación (producción).

Al cierre del 2021, Perú ocupó el 8vo puesto en el ranking del presupuesto mundial de exploración minera (US$ 11,243 millones), y a nivel nacional, se ejecutó inversiones en exploración minera por más de US$ 329 millones, lo cual representó un incremento de 52.7% respecto a lo ejecutado el año previo, según el Minem.

Los resultados de inversión en exploración minera obtenidos en los últimos años han sido favorecidos gracias a la aprobación de la Ley N° 27623, el cual mediante Decreto de Urgencia N° 021- 2019 de 05 de diciembre de 2019, prorrogó la vigencia de los beneficios y exoneraciones tributarias hasta el 31 de diciembre de 2022, dijo el Minem.

SEGUIR LEYENDO