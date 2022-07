Fiscalía levanta el secretario bancario de los cuñados de Pedro Castillo

Yenifer Paredes se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República

La situación legal de los cuñados del presidente Pedro Castillo se podría complicar más. El fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, ha decidido que se levanten el secreto bancario y la reserva tributaria de los hermanos de la primera dama Lilia Paredes a fin de buscar algún indicio que aporte a las investigaciones que tienen en carpeta.

Según el diario La República, la medida alcanza a Yenifer, David y Walther Paredes Navarro, a fin de aclarar el origen y destino final de los depósitos por 90 mil soles, menos de 23 mil dólares, que habrían depositado en cuentas del empresario Hugo Espino Lucana. Contra esta persona, su hermana Anggie Espino Lucana y el alcalde Anguía, Nenil Medina Guerrero, también se les aplicará el mismo procedimiento.

No se descarta que la esposa del presidente Castillo se incluida.

La tesis de la fiscalía es que el dinero depositado sería parte de un soborno que se habría pagado a fin de que una de las empresas de Espino Lucana gane una licitación en la municipalidad de Anguía, en Chota-Cajamarca, por 3.098.263 soles en una obra de agua potable y saneamiento en dicha localidad. Precisamente, la obra por la cual fue captada Yenifer Paredes en un video de Cuarto Poder.

De otro lado, un testigo protegido por el Ministerio Público relató que el presidente Castillo habría puesto interés excesivo en que el Ministerio de Vivienda y Construcción promueva el Decreto de Urgencia 102-2021 que aprobó la transferencia de 34,3 millones de soles para financiar obras de agua potable y saneamiento en diversos distritos de Cajamarca, incluido Anguía.

DECLARACIONES

La cuñada del presidente Pedro Castillo ha reconocido ante la fiscalía y el Congreso que trabajó para la empresa JJM Espino Ingenieros SAC, que ganó un contrato para realizar una obra de saneamiento en la comunidad de Chadín, en la región de Cajamarca, tal como se captó en un video difundido por el programa Cuarto Poder.

“¿Por qué tanto escándalo por realizar un trabajo?”, respondió a la delegación. Añadió: “Yo he trabajado para una empresa privada porque tengo derecho a trabajar. Lo único que se me informó es que no podía contratar con el Estado. Si no trabajo, ¿de qué voy a vivir, con qué me voy a mantener?”

Paredes negó haber interferido y utilizado su cercanía con el jefe de Estado ante alguna autoridad pública del Gobierno central, regional o municipal para que se adjudique una obra a favor de la compañía del empresario Hugo Espino. Precisamente, indicó que recibió la visita de este personaje en Palacio de Gobierno.

“No era mi función como trabajadora, investigar si la empresa firmaba contratos o laboraba con el Estado”, sostuvo.

En la visita amical, según la hermana de la primera dama Lilia Paredes, surgió el tema laboral y por eso ella regresó a Cajamarca en los días siguientes, a la última visita. Explicó al fiscal Hans Aguirre, quien la interrogó, que las actividades que realizaba eventualmente para la empresa de Espino venían desde el 2020 como personal particular.

Yenifer Paredes remarcó que participó en el empadronamiento de los pobladores de la comunidad de La Succha, tal como se visualiza en el video de Cuarto Poder, debido a que la obra ya había sido aprobada y en desarrollo por parte de la empresa de Hugo Espino.