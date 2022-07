Hugo Espino afirma que Yenifer Paredes solo lo acompañó a Chadín a hacer trabajos de campo

Hugo Espino brindó una entrevista esta mañana para defenderse y aclarar la participación de Yenifer Paredes ofreciendo obras de saneamiento para algunos distritos en Cajamarca. Como se recuerda, la cuñada de Pedro Castillo y el empresario, están siendo investigados por presunto delito de tráfico de influencias.

Espino manifestó que la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, llegó a las comunidades de La Succha y La Palma, en el distrito de Chadín (Cajamarca), para apoyarlo a recabar información a fin de elaborar un futuro expediente técnico para dichas obras.

Además señaló que todo esto se realizó por pedido del del alcalde de Chadín, César Castillo, quien les solicitó realizar una visita de campo y así presentar una propuesta económica para realizar obras.

“La señorita (Yenifer) me acompañó al distrito de Chadín para poder realizar una visita de campo para presentar una propuesta económica a la municipalidad y así elaborar un expediente técnico”, explicó.

Manifestó que en aquella ocasión, Yenifer Paredes se encargó de contabilizar el número de viviendas y la cantidad de personas que viven en ambas comunidades y así tener un expediente más exacto para realizar dicho proyecto.

Yenifer Paredes y Hugo Espino se ponen en una situación delicada al haber faltado a la citación de la Fiscalía, de acuerdo con expertos. Foto: Andina

Asimismo, Hugo Espinoza dijo que la cuñada de Castillo Terrones apoyó a la empresa desde agosto hasta octubre de 2021, obteniendo un pago total de 4 500 soles.

“(Fuimos a ambas comunidades) para ver el número de vivienda y presentar la propuesta. La señorita (Yenifer) me apoya desde meses atrás en recabar información para elaborar los padrones y actas, documentos que son necesarios para cumplir con el servicio”, precisó.

Durante la conversación, tanto Espino como su abogado, Juan Carlos Ramos, aseguraron que no se concretó ni el expediente técnico ni las obras en ambas comunidades de Chadín , por lo que no podría hablarse de una supuesta influencia de Yenifer Paredes para la licitación.

“Se habla mucho de que es una obra, pero no es cierto. Yo fui a las dos comunidades a realizar una visita de campo para presentar una propuesta económica de la Municipalidad, ya dependería de la entidad si se elabora el expediente técnico. No hablemos de obras ni de licitación”, sentenció.

Sobre los pagos que Yenifer Paredes recibió de Hugo Espino por el trabajo de campo, señaló que los realizaba en la casa de un familiar de la cuñada del mandatario y no desde Palacio de Gobierno.

“Lo he comentado a la autoridad competente y efectivamente he realizado pagos en la casa del familiar de la señorita, he ido y entregué el pago”, manifestó.

“No he realizado pagos en Palacio de Gobierno, ha habido momentos en los que he hecho un pequeño pago como adelanto pero en Palacio no”, añadió.

Primera dama confirma que Espino visitaba Palacio de Gobierno

Durante la toma de declaración, la esposa del presidente Pedro Castillo contó al fiscal Jony Peña, que autorizó el ingreso de Hugo Espino Lucana, gerente general de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., a Palacio de Gobierno con la finalidad que este se reuniese con su hermana, Yenifer Paredes.

“En todas las ocasiones que él vino visitó a mis hijos y estuvo presente mi hija Yenifer Paredes; ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi hijo mayor, quien está preparándose (para la universidad). Yo solo autoricé las visitas y él (Hugo Espino) ha venido cinco veces a Palacio”, se lee tras su declaración en el documento que difundió Perú 21.

Yenifer Paredes asistió a su cita en la Fiscalía de la Nación

