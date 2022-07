Corte de luz en Lima y Callao este 30 y 31 de julio: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

La empresa Enel informó que este sábado 30 y domingo 31 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima.

De este modo, a través de un comunicado, la compañía eléctrica indicó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe resaltar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, ya que se limitará a zonas específicas y por determinados horarios.

Así, los cortes de luz se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Sábado 30 de julio

SAN JUAN DE LURIGANCHO. Horario: 09:00 – 17:00

AGRUP. FAM. STA. ROSA DE STA. MARÍA MZS. A1, A4, B, B4, C, C4, D, D4, E4, F, F4, G, G4, H, H4, I, I4, J4, K, K4, O4, A.H. STA. MARÍA PARCELA 1 MZ. D, CIUDAD MCAL. CÁCERES PARCELA 2 MZ. K3, A.H. STA. MARÍA PARCELA 3 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, V, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, AGRUP. FAM. LAS VEGAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM. LAS LUMBRERAS II MZS. A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F1, G1, H, H1, I, I1, J, J1, J2, J3, J4, K1, L, L1, M1, O1, P1, Q1, R, R1, S, S1, T1, U, U1, V1, W, W1, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, AGRUP. FAM. LAS LUMBRERAS MZS. 1, A, A2, B, M, N, P, Q, AGRUP. FAM. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, E, I, J, K, L, LL, M, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN NUEVA ALIANZA 3 MZS. F, G, H.

Domingo 31 de julio

LIMA CERCADO. Horario: 08:00 – 17:00

AV. CARRANZA/ G. DANSEY

¿POR QUÉ HAY CORTE DE LUZ?

Hay cuatro razones principales por las que Enel Perú decide programar el corte de energía eléctrica: por mantenimiento, por averías imprevistas, por deuda o por riesgo eléctrico .

Por mantenimiento: Es para garantizar la calidad del servicio. Se ejecutan trabajos de mantenimiento y renovación de todas sus instalaciones, por ello se dan cortes temporales del suministro eléctrico en algunos distritos, en fechas y horarios predeterminados.

Averías imprevistas: Se atiende cualquier eventualidad o siniestro presentado en las instalaciones eléctricas, ya sea por motivos de fuerza mayor o daños ocasionados por terceros.

Por deuda: Se efectúa cuando el cliente no ha llegado a pagar sus recibos de luz de Enel en el plazo límite dispuesto.

Por riesgo eléctrico: Se lleva a cabo de forma preventiva en situaciones en donde se pone en riesgo la integridad de las personas. Todo esto con el fin de evitar manipular el medidor de luz sin autorización, no hacer conexiones clandestinas (no autorizadas por la red matriz) y no vender energía a otros.

