Vladimir Cerrón advierte: “Si la derecha logra sacar a Pedro Castillo se arma una convulsión social”

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, realizó una advertencia por si políticos con tendencia derechista logran vacar al presidente de la República, Pedro Castillo, ante las investigaciones que realiza la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

El exgobernador de Junín utilizó sus redes sociales para manifestar que, si logran sacar al mandatario del poder, se vivirá una “convulsión social”, cuyo único fin será impulsar una Asamblea Constituyente.

“Si la derecha logra sacar a Castillo por métodos judiciales o extrajudiciales, parlamentarios o no parlamentarios, legales o ilegales, se arma una convulsión social, no necesariamente para reponer a Castillo, sino para refundar el país mediante una Asamblea Constituyente”, publicó Cerrón en su cuenta oficial de Twitter.

Tras esta publicación, el extitular del Ministerio de Salud, Oscar Ugarte, le respondió: “El temor bien fundado de Cerrón a una vacancia, lo lleva a hacer una amenaza infundada. Ninguna convulsión social se produce para defender la corrupción”.

A lo que el secretario general de Perú Libre dijo: “No me atemoriza la vacancia, no amenazo, solo hago un razonamiento, no defiendo la corrupción, ni la de Tarata, ni la del Oxígeno al 99%. La convulsión que venga no defenderá al presidente ni caviares, pero luchará por una nueva patria mediante AC. Por favor no vaya a querellar”.

Twitter de Vladimir Cerrón.

Cabe destacar que el exgobernador regional de Junín es muy activo en redes sociales. Ayer, 26 de julio, se pronunció sobre la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, de la cual precisó que la decisión de la mayoría del Parlamento dejó algunas “lecciones”.

“La derecha golpista no tiene los votos para la vacancia, las dos bancadas mayores de izquierda retoman la unidad en las luchas, la derecha jamás vota por la izquierda, ni en coyunturas y no hubo candidato caviar”, señaló Cerrón Rojas.

Además, consideró que la elección de la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, como presidenta del Parlamento solo podría generar más obstruccionismo e, incluso, el cierre del Congreso.

“Se prevé una mayor confrontación entre el Legislativo-Ejecutivo, con la elección de la nueva junta directiva del Congreso. Nada bueno para la democracia que, inclusive, puede terminar con el cierre del mismo Congreso”, expresó.

Asimismo, manifestó que la postulación de Esdras Medina, excongresista de Renovación Popular y postulante a la Mesa Directiva como cabeza de la lista 3, logró que el Legislativo se equilibre.

“Felicitamos a Esdras Medina por dar una digna batalla, a pesar de los resultados adversos, en su postulación a la Mesa Directiva. Con su posicionamiento queda un parlamento algo equilibrado, pero no hegemónico. Perú Libre y Bloque Magisterial, han retomado la unidad en la lucha”, señaló.

