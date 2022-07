¿Qué esperan los economistas del mensaje a la Nación de Pedro Castillo?

Economía peruana.

Este 28 de julio el presidente de la República, Pedro Castillo, brindará su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias tras cumplir un año en el cargo y en un contexto de una profunda crisis política y económica. En medio de esta situación, Infobae conversó con tres especialistas quienes comparten sus impresiones sobre lo que expondrá el mandatario en materia económica.

En esa línea, Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor principal de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico (UP) indicó que le “cuesta ser optimista” sobre el mensaje de la Nación, ya que, durante su primer año de gestión, Pedro Castillo ha precarizado la gestión pública y la inversión privada con medidas que afectan al mercado laboral.

“Idealmente deberíamos esperar mejores perspectivas para la inversión privada, un llamado a los mejores profesionales para atender a la emergencia actual. Mejores políticas para promover el empleo formal por como viene la coyuntura. Sin embargo, las últimas disposiciones del gobierno no han pasado por un consenso, tal como la limitación de la tercerización y la negociación colectiva”, señaló el economista.

Casas agregó que espera que no haya ningún tipo de sorpresas que puedan a afectar a las inversiones del país.

En tanto, Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research y exviceministro de Economía, sostuvo que Pedro Castillo hará una rendición de cuentas de lo que se ha hecho durante su gestión y lo que se esperan hacia adelante. “Pero en realidad no sé qué logros podría presentar esta administración donde realmente las cosas en temas económicas se han manejado de manera un poco adecuada”.

EL GOBIERNO SIN RUMBO CLARO

El economista de BBVA Research dijo que el gobierno no ha aprovechado el boom de commodities, tal como el precio del cobre que se elevó en el último año, lo cual pudo haber impulsado al crecimiento del sector minero. “El entorno de alta confrontación política genera mucha incertidumbre que inhiben las decisiones de inversión, todo esto impacta negativamente al bienestar de los ciudadanos”, comentó.

“La verdad no hemos visto un rumbo claro de este gobierno. No tenemos claro tampoco cuál es el rumbo o la propuesta que está planteando esta administración para seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, pero más bien estamos viendo que se está deteriorando por las malas decisiones”, indicó el especialista.

A pesar que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Graham, está haciendo una labor importante en su cartera, Hugo Perea señaló que el ministro no puede hacerlo todo, ya que debe tener un gabinete que se alinee a las políticas económicas que promuevan a una estabilidad para las inversiones.

La economía peruana este año se ha visto afectada por la alta inflación.

“Hemos visto la desavenencia del gobierno para promover normas que el Ministerio de Economía y Finanzas las observa, tal como la propuesta en los cambios de la normatividad laboral y no le hacen caso. Estas propuestas populistas negativas afectan muchísimo. Otro caso es el retiro de fondos de las pensiones que está llevando a impactos negativos”, expresó Perea.

El ejecutivo dijo que el MEF está haciendo una labor para evitar que haya más deterioro de la economía. “En un entorno normal el MEF es propositivo, trata de implementar medidas que tengan impacto sobre el empleo y las inversiones, no y no solo a corto plazo sino a mediano y largo plazo”, agregó.

MENSAJES EFECTIVISTAS QUE NO TIENEN IMPACTO

Por su parte, Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que el presidente va a anunciar medidas muy modestas que son poco implementables y que en la práctica no tienen ningún impacto. “Seguro escucharemos mensajes efectistas, tal como anunciar algunos subsidios, pero a la hora uno no ve se ve resultados positivos para la economía. “Tal vez haya mayor ruido o medidas populistas con mensajes contradictorios que no genera buenos efectos”, puntualizó.

SEGUIR LEYENDO