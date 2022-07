César Nakazaki reveló que Bruno Pacheco fue golpeado antes de entregarse a la Fiscalía

Con daños físicos y psicológicos, así se encuentra el exprófugo Bruno Pacheco, según su abogado César Nakasaki, quien reveló detalles de su entrega al Ministerio Público, en una entrevista con Panamericana Televisión.

El letrado, aseguró que su defendido fue golpeado y amenazado de muerte algunas semanas antes de entregarse a las autoridades pertinentes, por lo cual actualmente camina apoyado de un bastón y tiene serios problemas físicos, sobre todo en la espalda.

“Ha sido atacado, hoy anda con un bastón. Él ha sido agredido, golpeado por personas que le han dicho: ‘si hablas, te mato’. Él está lesionado, ahora que es la primera vez que lo conozco, él camina con un bastón. Tiene lesiones en la parte de la espalda, lumbares”, informó en Panamericana TV.

Pero eso no es todo, el especialista también indicó que Bruno Pacheco le confesó que sus agresores le indicaron que, si continuaba revelando detalles de su vínculo con Pedro Castillo, iban a atentar con su vida y la de toda su familia.

“(¿Querían matarlo?) Lo amenazaron y lo golpearon, es lo que él me ha referido (…) en el momento le dijeron que, si seguía hablando, lo iban a matar. Ocurrió hace algunas semanas”, explicó durante su entrevista.

Bruno Pacheco declara ante la Fiscalía de la Nación. Foto: Agencia Andina

DECLARACIONES

En otro momento, César Nakasaki, indicó que el exfuncionario de Palacio de Gobierno, manifestó en sus declaraciones ante el Equipo Especial de Fiscales, dirigido por Marita Barreto, sobre las coordinaciones de su fuga entre el jefe de Estado y el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho.

“Él ha explicado a la fiscal en una parte como se produce su desaparición y las dificultades que ha tenido para entregarse. Ese tema lo ha tratado. Sin embargo, existe una mezcla de hechos que han informado diversos medios de comunicación que no serían exactos”, manifestó.

“Hay una mezcla de hechos que no son reales y de hechos que no son exactos por lo que aprecio en todos los medios y me preocupa porque deberían permitir que la fiscal vaya consolidando los casos”, agregó.

Como se recuerda, tras la entrega del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, aparecen nuevas acusaciones y presuntas pruebas que terminarían con poner la soga al cuello al presidente de la República, Pedro Castillo. Hace dos días, el exfuncionario del Estado entregó a la Fiscalía de la Nación una anotación de puño y letra del mandatario que probaría con su intervención en los ascensos y bajas irregulares en los altos cargos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a un informe de investigación de Latina Noticias, Bruno Pacheco tenía en su poder un escrito que sería del jefe de Estado y que podría ser usado por el Ministerio Público como un elemento probatorio de su participación en el mencionado caso. La entrega de esta anotación forma parte de las acciones que viene efectuando Pacheco para colaborar con la justicia.

Pero eso no es todo, el noticiero de Latina hizo mención a que los 20,000 dólares hallados en el baño de la oficina de Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno sería parte del pago que uno de los oficiales involucrados habría hecho entrega, a través de las escoltas del presidente de la República.

Cabe mencionar que el día del allanamiento en la oficina del entonces hombre de confianza y brazo derecho del mandatario, Pacheco intentó ocultar la procedencia del dinero afirmando que se trataba de un monto que su familia le había hecho entrega para su defensa legal por los actos de corrupción que ya comenzaban a resonar.

