Carlos Compagnucci sobre la derrota de Universitario: “Me voy con un sabor amargo por el resultado”

Carlos Compagnucci habló sobre la derrota de Universitario ante César Vallejo. (Foto: GOLPerú)

Carlos Compagnucci, director técnico de Universitario de Deportes, declaró que se encuentra disconforme con la derrota de su equipo ya que solo bastó un error para que la César Vallejo anotará el único gol del partido. También afirmó que esa fue la única jugada de la UCV que realmente generó peligro para sus dirigidos.

“Me voy con un sabor amargo por el resultado, pero creo que también el partido se define por un detalle. Una distracción nuestra en una pelota parada, esencialmente en un saque de banda. Para mí esa fue la única diferencia muy temprana en el partido”, declaró en conferencia de prensa en GOLPerú.

Además, expresó que sus pupilos no jugaron un buen primer tiempo, pero lograron dominar la parte complementaria y generaron más situaciones de gol que su contrincante. Esta mejor performance de la ‘U’ en los segundos 45 minutos fue suficiente para que el estratega piense que merecieron el empate.

“Yo creo que el trámite fue bastante parejo, si bien pudo haber sumado algunas situaciones de gol el rival, creo que nosotros en el segundo tiempo tuvimos más situaciones, más posesión de pelota. Pudimos dominar más el partido, lógicamente me voy con una sensación amarga porque pudimos haber empatado el partido”

Carlos Compagnucci declaró sobre la derrota de Universitario ante César Vallejo. (Video: GOLPerú)

Compagnucci analizó el partido y fue autocrítico al decir que no tuvieron una buena primera mitad. El planteamiento que ejecutó al inicio del partido no le resultó y aseguró que el descanso le sirvió para replantear todo. Ya en la segunda parte del encuentro sus jugadores se acomodaron a la nueva propuesta, pero lamentó que no se le haya abierto el arco y así llevarse un punto a Lima.

“Creo que hicimos méritos para empatar el partido, si bien el primer tiempo no tuvimos las situaciones que generamos en el segundo, los partidos son de 90 minutos y hay que jugarlos. Nuestro momento fue en la parte complementaria. Creo que el equipo fue creciendo, desde el primer minuto hasta el noventa siempre fuimos para arriba tratando de proponer. Enfrentamos a un rival que es un buen equipo, viene bien trabajado desde hace mucho tiempo y tenía dos días más de descanso que nosotros y, sin embargo, nuestro equipo fue hasta el último minuto y propuso. Me voy con bronca de esta situación”

Sobre la titularidad de Rodrigo Vilca y Gerson Barreto, el estratega de la ‘U’ manifestó que su decisión se debió a que necesitaba jugadores que no tuvieran desgaste físico y aporten con su frescura en este partido tan complicado.

“Yo creí que necesitábamos un poco de piernas frescas en el equipo. Teníamos dos días menos de descanso que el rival y, por algunas individualidades nuestras que les cuesta recuperar después de los partidos debido a que hacen un gran desgaste, no quería que llegaran diezmados y que tengamos problemas en la parte física. Sabíamos que era un partido complicado y era un rival que iba a tener la pelota y nos iba a hacer correr mucho. Por eso, la decisión de poner gente fresca y que ayude al equipo. Los muchachos están preparados para competir, así que entre quien entre yo confío plenamente en él”

EL DT CREMA HABLÓ SOBRE EL CASO DE ALEX VALERA

El estratega de Universitario fue claro al hablar sobre el caso de Alex Valera y su desvinculación como jugador de la institución merengue. Afirmó que la ‘U’ no debe de seguir pensando en dicha situación, ya que debe mantenerse enfocada en lo le deparará el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson.

“La situación de Valera es algo que debemos dejarla de lado cada vez que juguemos un partido. Debemos poner el foco en el encuentro que juguemos, ya que lo único que nos interesa es competir y tratar de ganar. La situación de Alex es algo que nosotros no podemos hacer nada, él tiene otro punto de vista. Así sea cualquier jugador, la falta de esa persona siempre va a perjudicar al equipo porque es una pieza menos para que nosotros le demos una solución al plantel. Debemos trabajar y meter la cabeza en el otro partido con el grupo que tenemos y seguir adelante”

Valera no seguirá en Universitario. (Foto: Universitario)

SEGUIR LEYENDO