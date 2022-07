Diego Penny habló del apagón en Alianza Lima vs Alianza Atlético: “Eso no fue a causa de fuerza mayor”

Diego Penny opinó de la resolución de la Liga 1 en el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético.

En el Alianza Lima vs Alianza Atlético se fue la luz en Matute y por ese motivo el partido tuvo que ser reprogramado para hoy a las 11:00 a.m. Esta decisión fue tomada por la organización de la Liga 1, la cual manifestó que fue a causa de fuerza mayor. No obstante, Diego Penny, jugador del club norteño, mostró su disconformidad.

“Esas luces están mal hace años, ya ha pasado muchas veces, entonces eso no es fuerza mayor”, comentó el portero del ‘Vendaval’ en primera instancia a las afueras del estadio Alejandro Villanueva.

“Por reglamento hay que jugar, pero ahí dice por fuerza mayor y las luces del estadio de Alianza están mal hace años. Alianza tiene una hinchada hermosa, tiene una entrada económica y tiene para cambiar esas luces hace tiempo. Por eso no juega la Libertadores aquí, eso no es fuerza mayor. Por último, si te pasa eso, tienes que tener un plan de contingencia para arreglarlo en 15 o 20 minutos. Ayer nosotros esperamos una hora”, argumentó.

Por último, Diego Penny señaló que se presentaron a jugar por el pedido del presidente del club. Los ‘churres’ tenían planificado viajar hoy por la mañana para preparar el compromiso con Carlos Stein, el cual se llevará a cabo este sábado en Sullana.

Diego Penny se refirió al apagón en Matute.

POLÉMICA EN EL ALIANZA LIMA VS ALIANZA ATLÉTICO

El apagón no fue la única polémica en el cotejo válido por la cuarta jornada del Clausura. En el gol de Alianza Lima, previo al remate de Lavandeira, Aldair Rodríguez cabeceó la pelota, pero esta chocó en su mano antes de que lleguen a los pies del uruguayo. Diego Penny contó que habló el juez del encuentro.

“Conversé con el árbitro, le comentaba que en el gol de ellos le choca a Aldair en la mano cambiando la trayectoria de la pelota, la mano de Arismendi puede ser interpretada como mano y la de ‘Tato’ Rojas que va de frente a la mano, me explicó cada jugada y nada más”, sostuvo.

ALIANZA LIMA VS ALIANZA ATLÉTICO

Los ‘blanquiazules’ abrieron el marcador a los 47 minutos. Los dirigidos por Carlos Bustos volvieron a juntarse y rompieron la igualdad en el Alejandro Villanueva. Hernán Barcos se quitó la marca de un rival por la banda izquierda y centró al segundo palo. Aldair Rodríguez apareció para cabecear y Pablo Lavandeira aprovechó el servicio de su compañero para anotar el 1-0.

Pablo Lavandeira anotó el primer tanto de Alianza Lima ante Alianza Atlético de Sullana. (Video: GOLPerú)

El partido se detuvo a los 57 minutos de juego a causa de que las torres de luz comenzaron a fallar. Se esperó durante una hora para que se resuelva el problema, sin embargo no se pudo. Por consiguiente, se acordó reanudarlo al día siguiente a las 11:00 a.m. El resultado no se movió el miércoles, pese a los constantes intentos de la escuadra de Mario Viera.

De esta forma, ‘el equipo del pueblo’ sumó un nuevo triunfo y lidera la tabla del Torneo Clausura. Los ‘íntimos’ están invictos en la segunda fase de la Liga 1 y tiene 12 puntos. Asimismo, se ubica en la tercera casilla del Acumulado a dos unidades de Melgar y Alianza Lima.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA LIMA

Alianza Lima jugará con Sporting Cristal, el cual será el mejor partido de la fecha. Ambos equipos están en los primeros lugares del Clausura y Acumulado, por lo que este será un encuentro de seis puntos. El enfrentamiento está programado para el domingo 31 de julio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional.

SEGUIR LEYENDO