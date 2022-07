Jairo Concha destacó el buen momento de Alianza Lima en el Torneo Clausura y habló de su nueva posición en el campo

Jairo Concha habló luego del Alianza Lima vs Alianza Atlético. | Captura GOLPERU

Alianza Lima consiguió un valioso triunfo en condición de local ante Alianza Atlético en un encuentro válido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Este duelo se había paralizado por el apagón de luz que hubo anoche en el estadio Alejandro Villanueva, por lo que la reanudación se llevó a cabo este miércoles 27. En el reinicio, la situación no varió y los ‘blanquiazules’ terminaron consiguiendo los 3 puntos de la mano de Jairo Concha, quien fue la figura y habló sobre el buen momento de su equipo.

“Sabíamos que en el Apertura no nos había ido del todo bien y ahora empezamos con el pie derecho, tenemos cuatro triunfos al hilo y creo que tenemos que seguir sumando para poder luchar el título al final”, comentó el jugador en declaraciones para GOLPERU al final de la contienda.

De hecho, los ‘íntimos’ sumaron ante el ‘Vendaval’ su victoria número 5 de forma seguida (2-1 ante Atlético Grau, 3-1 con Sport Boys y 1-0 contra Carlos A. Mannucci) y, por ahora, se mantienen en lo más alto del segundo certamen del año. En esos compromisos anotaron 6 goles y recibieron solo 2, por lo que son candidatos junto a Melgar, Sport Huancayo y Sporting Cristal.

Precisamente, jugarán contra los ‘celestes’ este domingo 31 en el Estadio Nacional, por lo que de ganar, se habrán sacado a un rival directo en la puja, no solo por el Clausura, sino también por el título nacional.

APAGÓN EN PLENO PARTIDO

Por otro lado, el futbolista de 23 años se refirió a lo que ocurrió en la noche del martes 26, cuando en pleno partido hubo se cortó la luz de las torres eléctricas que iluminan el recinto de La Victoria, motivo por el cual el complemento se desarrolló hoy luego de varias horas de discusiones entre los dos clubes en disputa.

“Es algo muy raro, nunca me había pasado, pero estábamos concentrados y sabíamos que quedaba mucho por partido. Si bien es cierto, estábamos en ventaja, sabíamos que ellos iban a venir con todo. Gracias a Dios pudimos aguantar y ganar”, señaló.

Se apagaron las luces de las torres de iluminación en el partido Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1

CAMBIO DE POSICIÓN

Otro de los temas de los que se pronunció Concha fue acerca de su momento futbolístico, sobre todo en una nueva posición y bajo otro sistema. “Me siento bien. En realidad me siento tranquilo, enfocado, tratando de colaborar desde donde me toque porque este es un nuevo sistema para mí. La verdad es que yo juego en otra posición, pero ahora me estoy acomodando, sintiendo bien y con el pasar de los partidos vamos a afianzarnos mejor”, declaró.

Jairo se desempeñó en la primera línea de volantes junto a Josepmir Ballón. Y a pesar de que suele jugar como un volante ‘8′ o casi ‘10′, ha sabido acomodarse en esta zona y no se le ha visto algún inconveniente. Todo lo contrario, mucha soltura y constante trato con el balón, lo cual le ha permitido a los ‘victorianos’ tener mayor orden a la hora de elaborar las jugadas.

CLAVE DEL BUEN MOMENTO COLECTVO

Finalmente, el seleccionado peruano tuvo palabras sobre la razón por la cual su equipo se mantiene luchando en los primeros puestos, dando a entender que todo el plantel tiene el objetivo marcado de conseguir el bicampeonato.

“La clave es que todos vamos por el mismo lado. Todos metemos, todos corremos, todos jugados y creo que eso es importante. Estamos volviendo a la esencia que tuvimos el año pasado y esperemos que se nos pueda seguir dando”, cerró.

El volante habló del momento de Alianza Lima y de su nueva posición en el campo. | Video: GOLPERU

