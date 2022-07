Diego Buonanotte se refirió al Sporting Cristal vs Alianza Lima y la ausencia de Horacio Calcaterra

Diego Buonanotte analizó el próximo partido de Cristal y la ausencia de Calcaterra.

Sporting Cristal llegó esta mañana a Lima con los tres puntos en la maleta, después de ganarle 2-0 a Universidad Técnica de Cajamarca. Diego Buonanotte fue uno de los jugadores rímenses que habló con la prensa. El volante se refirió al compromiso con Alianza Lima y la gran ausencia de Horacio Calcaterra para enfrentar a los ‘blanquiazules’.

El argentino se refirió al gran triunfo sobre UTC. “Contento, una cancha difícil, tres puntos para llegar al clásico bien motivados. El equipo propone en todas las canchas y eso es lo lindo”.

“Poco a poco, pero en un equipo así con los jugadores, con el cuerpo técnico y el club, con la calidad, es más fácil. Cada día me voy sintiendo mejor”, respondió el ‘Enano’ cuando le consultaron por su adaptación al club ‘cervecero’.

Asimismo, la prensa no evitó preguntarle sobre el choque con Alianza Lima. “No es un partido más, es un clásico, tiene un plus y lo vamos afrontar de la mejor manera. Venimos con tres victorias y eso es importante”. Será la primera vez que el ‘gaucho’ participe de un compromiso de tal magnitud.

“Mucho, es nuestro capitán, pero el que lo reemplace va a estar preparado y lo va a hacer de la mejor manera”, resolvió las dudas de los periodistas sobre la ausencia de Horacio Calcaterra para enfrentar a Carlos Bustos y compañía.

Diego Buonanotte habló con la prensa a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez.

TRIUNFO DE CRISTAL

Roberto Mosquera y compañía consiguieron un triunfazo en Cajamarca. Los ‘bajopontinos’ vienen siendo muy eficaces de cara al arco. Primero, abrió el marcador gracias a Rafael Lutiger a los 5 minutos. Este fue un duro golpe para los de Marcelo Grioni.

Después, cuando UTC se encontraba atacando y generando peligro en el arco de Alejandro Duarte. De un balón largo, llegó el segundo. Leandro Sosa se quito de encima a un rival con un autopase y le rompió el arco a Pedro Ynamine.

Lo único malo de este encuentro fue la tarjeta amarilla hacia Horacio Calcaterra. El nacionalizado perdió la pelota y recurrió a detener el juego con una falta. El árbitro le mostró lo amonestó, de esta manera no podrá estar con Alianza Lima.

El mediocampista de Sporting Cristal no estará en partidazo frente a Alianza Lima de la siguiente fecha. (Video: GOLPERU).

ALIANZA LIMA VS SPORTING CRISTAL

El partido entre ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ se llevará a cabo este domingo 31 de julio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Nacional, el cual contará con la presencia de ambas hinchadas, es decir, habrá una fiesta total. Por otro lado, la transmisión de este cotejo está a cargo de GOLPERU (canal 14 o 714 de Movistar).

No será nada fácil para Sporting Cristal por el rival que tendrá al frente. Alianza Lima viene de ganarle por la mínima diferencia a Alianza Atlético y está invicto en este Torneo Clausura. Ganó sus cuatro partidos, recibió dos goles y marcó siete. El elenco de Bustos se viene consolidando en esta segunda fase.

El enfrentamiento valdrá seis puntos. ¿Por qué? Los ‘cerveceros’ son punteros del Acumulado con 47 puntos y los ‘íntimos’ le siguen los pasos. En caso que el ‘equipo del pueblo’ se quede con el triunfo haría un total de 48 unidades. Viéndolo desde el otro lado, la escuadra de Mosquera es segundo en el Clausura y de ganar igualaría a los ‘victorianos’ en puntaje en lo más alto de la tabla, pero con un partido menos.

