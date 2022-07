Conflicto minero en Las Bambas podría reactivarse en 5 días

Members of indigenous communities camp on the property of Chinese-owned Las Bambas copper mine, in Las Bambas, Peru April 26, 2022. REUTERS/Angela Ponce

El sector minero nuevamente está en la mira, porque las protestas en Apurímac podrían reactivarse en 5 días, ya que las comunidades de Fuerabamba, Huancuire, Chila, Choaquere, Pumamarca y Chuicuni, han anunciado que si hasta hasta el 1° de agosto el Gobierno y la minera Las Bambas no atienden sus demandas se acogerán esta medida.

Los pobladores pronunciaron a través de un comunicado en donde calificaron de “desastroso” el desarrollo de las mesas técnicas instaladas el 9 de junio pasado. Como se recuerda, estas se se realizaron durante un mes como parte de la tregua que se dio para suspender el conflicto social y el estado de emergencia en dicho lugar.

Según se conoció, la resolución 182-2022-PCM emitida para delinear el diálogo sería la razón de la discrepancia por la que las comunidades han señalado esta acción como parte del rechazo a esta disposición.

“De manera maliciosa y sin consultar, el Poder Ejecutivo, posterior a la instalación de los espacios de diálogo, emitió la resolución (…) que restringe ilegítimamente el marco de acción de las mesas de diálogo a la sola revisión de compromisos bilaterales asumidos por la empresa minera Las Bambas con nuestras comunidades”, explican en el comunicado emitido por las comunidades.

“Nuestras comunidades se oponen rotundamente a las acciones de coacción desplegadas el referido día (21 de julio) y firmes en su voluntad de diálogo damos plazo hasta el 01 de agosto para que los representantes del Estado absuelvan los justos reclamos realizados por nuestras comunidades”, señalaron.

Diálogo entre autoridades y pobladores de Las Bambas.

Por su parte, Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, señaló que no hay resultados del diálogo y que los comuneros decidirán qué acciones tomarán ante esta nuevo problemática que afectaría también al sector económico si se efectuara una nueva paralización.

En ese mismo contexto, el abogado Alexander Anglas, representante legal de la comunidad campesina de Huancuire, declaró en el mismo sentido y no descartó que las comunidades opten eventualmente por retomar acciones de protesta.

Buscarán nuevas estrategias

Se debe reconocer que Las Bambas es una de las minas de cobre más grandes del mundo, sin embargo, el hecho de no producir durante 50 días acumuló una gran proporción de perdidas, no solo para la empresa si no para el sector. Se supo que de enero a mayo acumuló una reducción de 29,3% en su producción del metal, en comparación con el mismo periodo del 2021.

“Intentaremos buscar esquemas anuales y regalías en los que los pagos continúen durante varios años”, precisó Ross Carroll, director financiero de MMG Ltd. a Reuters.

Estudio de Impacto Ambiental de proyecto minero Las Bambas contiene obligaciones ambientales fiscalizables, afirma Minam.

Más acuerdos

El excongresista por Apurímac Richard Arce expresó que los avances en torno a los compromisos siguen en desarrollo en un “70% o 75%”. Sin embargo, precisó que con los nuevos pedidos surgirán discrepancias. “Sus pedidos son imposibles de ejecutar en un periodo tan corto”, señaló.

“Sus pedidos son imposibles de ejecutar en un periodo tan corto”, señaló.

“El Gobierno ha mostrado demasiada incapacidad para gestionar el conflicto y les ha generado grandes expectativas (a las comunidades). Ahora, al ver que no pueden ser cumplidas, eso genera que quieran retomar sus medidas de fuerza”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

(Video: TikTok / Malquillo)

SEGUIR LEYENDO