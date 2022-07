Santiago Ormeño aclaró sus polémicas en Chivas: su nacionalidad y su visita a un casino

Santiago Ormeño habló sobre las críticas que recibe después de fichar por Chivas.

Santiago Ormeño dejó León y decidió fichar por Chivas de Guadalajara para afrontar el Torneo Apertura de la Liga MX. No obstante, no pensó recibir muchas críticas por parte de la hinchada, la cual ha generado una polémica por su nacionalidad y por lo que hace fuera del campo.

“Siento feo que me digan que no soy mexicano. Todos saben que soy mexicano. Nací en la Ciudad de México. Tuve la bendición de ser seleccionado peruano y también soy mexicano, por eso estoy aquí. Estoy muy contento. Tengo que seguirme preparando y rendir instantáneamente porque es lo que se necesita”, sostuvo el delantero en conversación con Mediotiempo.

Por otro lado, en los últimos días, Santiago Ormeño fue captado en un casino y ese video se volvió viral en las redes sociales. Esto rebotó en los medios locales de México y también tuvo comentarios negativos hacia su personas. Sin embargo, el atacante aprovechó para esclarecer ese tema.

“Yo no tengo Twitter y muchas veces no me entero de esas cosas, pero me comenta la gente. Me di cuenta, simplemente teníamos permiso y jugamos un ratito en el casino. La gente lo vio mal. Hay que tener cuidado y tratar que no pasen esas cosas. A veces parece teléfono descompuesto, puede parecer algo y la gente lo interpreta de otra manera”, expresó.

Santiago Ormeño aclaró su polémica tras ser encontrado en un casino.

SU DEBUT CON CHIVAS

El ‘incaico’ hizo su debut oficial con la camiseta de Chivas de Guadalajara en un amistoso con Juventus. Hizo su ingreso a los 46 minutos en reemplazo de Eduardo Torres. En su primera participación el ‘Rebaño’ no obtuvo buenos comentarios.

No obstante, el integrante de la ‘bicolor’ contó sus sensaciones tras jugar su primer partido con el conjunto mexicano. “Estoy contento, lástima que el resultado no se dio, pero estoy muy feliz. Muy lindo, ya me imaginaba ese momento, simplemente entré y lo disfruté”.

CRITICADO POR UN EXFUTBOLISTA DE CHIVAS

Adolfo Bautista, leyenda de Chivas de Guadalajara, se dio el tiempo de subir una foto de Santiago Ormeño con la camiseta de la selección de Perú en sus historias de Instagram y acompañarla de un mensaje de ataque.

“Amo a Chivas, amo la historia de Chivas, seguiré siendo chiva, pero ‘Bofo’ no festejará tus goles, tú ama a tu país”, arremetió el exfutbolista contra el ‘nueve’ nacional.

¿POR QUÉ TANTA POLÉMICA POR SU NACIONALIDAD?

Sucede que, históricamente, el club mexicano ha tenido una política de fichajes de jugadores estrictamente del país ‘azteca’, no extranjeros. Su plantel siempre ha estado conformado por nacidos en dicho territorio.

Pero hay una norma en la entidad que sustentaba esta filosofía durante sus primeros años de fundación: “Solo pueden jugar mexicanos por nacimiento, es decir, gente nacida en territorio nacional o con algún padre de nacionalidad mexicana, de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución Política de México”.

Como era de esperarse, el padre de Santiago Ormeño salió a la defensa de su hijo. Su progenitor explicó los motivos de que el exjugador de León defienda los colores de la ‘blanquirroja’, pero aseguró que nació en tierras mexicanas.

“¿A quién le hace ruido? No entiendo, es mexicano. Tiene su pasaporte mexicano y su acta mexicana. Desde luego no juega en la selección porque el seleccionador nacional en el momento eligió a Rogelio Funes Mori. Gareca lo convocó porque tiene doble nacionalidad. Él eligió y se fue para allá”, declaró Walter Ormeño Jr.

