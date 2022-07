Laura Bozzo: ¿Por qué tuvo que cumplir tres años de prisión domiciliaria en el Perú?

Laura Bozzo y la vez que estuvo en la cárcel. (Foto: Instagram)

Laura Bozzo no solo es un personaje conocido entre el público mexicano, la conductora de televisión también goza de gran fama en el Perú, país donde inició su carrera en la TV al tener a cargo diferentes realities shows.

Sin embargo, pese a tener una gran popularidad, no pudo evitar ser investigada por las autoridades al ser involucrada en actos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori, pues la acusaron de haber recibido tres millones de dólares para favorecerlo durante las elecciones presidenciales.

Fue así que en el año 2002, tras la caída de Fujimori, Laura Bozzo fue intervenida por la policía cuando estaba a punto de viajar a Miami junto a su hija. La misma conductora de televisión relató este mal momento y el trauma que habría vivido su pequeña en ese entonces, pues tenía 13 años.

De acuerdo a la popular ‘Abogada de los Pobres’, su detención no se debió a la investigación que había en su contra, sino a una venganza política por parte del expresidente Alejandro Toledo, esto por haber dado a conocer que tuvo una hija fuera de su matrimonio con Eliane Karp.

“ Hice un programa que se llamó Padres que no reconocen a sus hijos y en ese programa, que era todo real, la ex pareja o amante, él dice que fue nada, dijo que había estado con el candidato a la presidencia Alejandro Toledo y Perú se colapsó en ese momento . Saraí es exacta a la hija que tiene Toledo con la que fue primera dama de Perú, yo estaba cumpliendo con mi labor”, dijo para De Primera Mano.

EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN

Para Laura Bozzo, su detención fue bastante dura, no por el sentido de que iba a estar encerrada, sino por el hecho de que su hija Alejandra presenció este momento. La conductora de televisión contó que este momento sucedió cuando estaba abordando un vuelo a Miami.

“El abogado me llamó y me dijo que me iban a arrestar yo le dije que a mí no me iban a arrestar, no la debo y no la temo. Estaba con mi hija menor, Alejandra, en el aeropuerto, habíamos pasado migración, por abordar el vuelo y yo estaba agachada saludando a un niño y llegan dos policías a decirme que tenía una orden de arresto”, comentó.

Asimismo, según su testimonio, los policías que llegaron al aeropuerto a detenerla no contaban con una orden de arresto. “ Eso traumatizó mucho a mi hija porque tenía que elegir entre ser mamá o lo que yo representaba para la gente . Yo ya había pasado migración, se me acercó la tripulación y le pidieron a los policías la orden de captura y no tenían. Pasé momentos muy tristes porque ver a mi hija llorar no me la borro de la memoria, era una niña tenía 13 años”.

FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

ASEGURA QUE LA AMENAZARON

Tras este episodio, Laura Bozzo tuvo que cumplir tres años de prisión domiciliaria en el estudio donde grababa sus programas. Durante este tiempo, la conductora aseguró que fue amenazada por Alejandro Toledo, quien le pidió que salga a decir que Saraí no era su hija.

“Fui chantajeada por el presidente de la república, tengo las pruebas de que el suministro de justicia fue a monitor a chantajearme, a decirme que si yo decía que Saraí no era la hija me daban la libertad y me daban un avión a Miami. Me torturaron, me hicieron de todo, pasé por lo peor que nadie se puede imaginar, me amenazaron que me iban a violar en la cárcel me iban a meter presa ”, indicó.

