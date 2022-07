Quiénes son los 3 favoritos de Alicia Machado para ganar “La Casa de los Famosos 2″

La Miss Universo aseguró que ya tiene sus "gallos" (Foto: Instagram/@machadooficial)

La Casa de los Famosos se convirtió, en solo una temporada, en uno de los realitys show más populares en los últimos tiempos dentro de la televisión de habla hispana. Tras varias semanas al aire, la tensión dentro del hogar más popular de internet ha incrementado a niveles no previstos, por lo que rumbo a la que puede ser una gran final, las apuestas han iniciado.

Por ello, su primer ganadora Alicia Machado ya ha confesado quienes son sus “gallos " para no solo llegar a la final sino también que alguno de ellos pueda ganarla, dejando impactado a más de uno pues su respuesta no era la esperada por muchos, pero si ha sido aplaudido por todos los amantes del reality show de Telemundo más exitoso en los últimos años.

“Mis cartas del Tarot dicen que esta cosa está entre Laura [Bozzo], Toni [Costa] e Ivonne [Montero]. Estos tres para mí son las cartas fuertes de la final”, pronosticó en una reciente gala semanal después de cada expulsión como se hace desde la temporada en la que compitió con personalidades como Gaby Spanic, Pablo Montero, Celia Lora y Christian de la Campa.

Laura Bozzo es una de sus favoritas (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

La opinión de la actriz de telenovelas para Televisa como Una Familia Con Suerte, Hasta que el dinero nos separe y Porque el amor manda es muy importante, pues es la actual reina del reality show y tras jugar exitosamente todas sus estrategias, así como obtener todo el cariño del público latino que vive en Estados Unidos, lo que ella piensa es tomado con gran seriedad.

En redes sociales su predicción ha sido ovacionado pues desde inicios de la segunda temporada, contra todo pronóstico, Laura Bozzo ha sido coronado como la favorita que tendría que ser la vencedora, por lo que la idea compartida con la actual reina sigue compaginando con el pensamiento colectivo.

La actriz de "La Loba" también es de su agrado (Foto: Instagram/@ivonnemonteroof)

“Laura ya es la ganadora y que mejor que quien le va a dar la corona para confirmarlo”. “No es mala onda pero no le tenía nada de fe al principio y ahora pienso igual que Alicia Machado: Laura Bozzo debe ganar La Casa de los Famosos 2″. “Mi gallo era Niurka y resultó que no me gustó ni un poquito, así que de verdad pongo toda mi fe en Laura Bozzo y como dice la actual ganadora, ella tiene que llegar a ese top tres y conquistar todo porque es la más rifada”. “Alicia te queremos ver dando la noticia de que Laura Bozzo es la vencedora, como pasó hace un año para ti”, escribieron.

Con 40 millones de votos a su favor, Alicia Machado ganó su temporada

Mane quedó en segundo lugar (Foto: Instagram/@acashore_fans)

En noviembre del 2021 los televidentes se volvían locos con la gran final de LCDLF 1, un fenómeno no previsto por Telemundo que sin duda puso a los reality shows de nuevo en el mapa de las televisoras. Tras casi tres meses de transmisiones y teniendo como finalistas a Alicia Machado, Manelyk González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero, finalmente se dio a conocer que la ex Miss Universo Venezuela ha sido la ganadora de un premio de 200 mil dólares.

Según datos difundidos por Telemundo, Alicia fue apoyada con 40, 586, 129.00 millones de votos por parte del público. En segundo lugar quedó Manelyk González, quien contó con el apoyo de sus fans mexicanos, quienes se han movilizado en redes sociales para votar por ella, pues su amistad con Alicia Machado la colocó también como una de las favoritas de La casa de los famosos.

