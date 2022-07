Números / Freepik

Dependiendo del formato que elijamos para expresarnos de manera escrita, podemos reconocer algunas guías que nos orientan a reconocer la forma adecuada de escribir ciertos términos, como por ejemplo, los números. Por lo general, empleamos dígitos para hacer una referencia de los mismos, pero, ¿qué hacemos si nos piden o deseamos escribirlos con letras?

Para no fallar en el intento, la Real Academia Española nos presenta una serie de pasos para poder expresarlos con letras y el orden para hacerlo.

Junto con la RAE resolveremos esta duda frecuente que nos permitirá ampliar nuestro panorama de palabras, y también para mejorar la ortografía. Presta atención a los siguientes pasos:

¿CÓMO SE ESCRIBEN LOS NÚMEROS EN LETRAS?

¿Qué son los numerales? Este término nos indica a los números pueden representarse mediante palabras. Cuando se traten de dígitos complejos, es preferible que se usar letras en lugar de las cifras.

1. Se escriben con letras cuando...

- Los números que pueden expresarse en una sola palabra, esto es, del cero al veintinueve, las decenas (treinta, cuarenta, etc.) y las centenas (cien, doscientos, etc.)

- Los números redondos que pueden expresarse en dos palabras (trescientos mil, dos millones, etc.)

- Los números que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y (hasta noventa y nueve)

No es recomendable mezclar números escritos con cifras y letras en un mismo texto.

- Escribe con letras los números “no excesivamente complejos” que se adjuntan a las unidades de medida, por ejemplo: “recorrimos a pie los últimos veinte kilómetros (no los últimos veinte km)”.

- Números aproximados o usados con intención expresiva, por ejemplo: “creo que nació en mil novecientos cincuenta y tantos”.

- Números que forman parte de locuciones o frases hechas. Ejemplo: “éramos cuatro gatos en la fiesta”.

Aprende a escribir los números en letras

- Escribe números de más de cuatro cifras, cuando se agrupen de tres en tres, empezando por la derecha, y separando los grupos por espacios en blanco. Por ejemplo: 8 327 451. La RAE sostiene que no se emplee puntos.

- Los números de cuatro cifras se escriben sin espacios de separación: 3840, no 3 840.

- Nunca se escriben con puntos, comas ni blancos de separación los números referidos a años, páginas, versos, portales de vías urbanas, códigos postales, apartados de correos, entre otros.

- “Las cantidades que tienen como base un sustantivo de significación numeral como millón, millardo, billón, trillón y cuatrillón, siempre que, al menos, las tres últimas cifras de su escritura en números sean ceros, podrán abreviarse mezclando el uso de cifras y letras en su escritura: 327 millones, 3,6 billones, 2 cuatrillones”, indica la RAE.

- Si se expresa el elemento que cuantifican, este debe ir precedido de la preposición “de”, por ejemplo: “327 millones de habitantes”. Este método abreviado no es válido para las cantidades en miles, ya que no es un sustantivo , sino que forma parte de adjetivos numerales compuestos de dos palabras, en cuya escritura no se mezclan cifras y letras. Es así como no debe escribirse 154 mil personas o 12 mil millones.

¿CÓMO SE ESCRIBE 1100 EN LETRAS?

Se escribe “mil cien”. En relación a la cifra, recordemos que no se debe usar un signo o espacio para dividir los números.

¿CÓMO SE ESCRIBE 21, 22 Y 23?

Estos números cardinales se expresan de la siguiente manera:

20 - veinte.

21 - veintiuno, veintiuna, veintiún, dependiendo el caso.

22, 23, etc. - veintidós, veintitrés, etc.

