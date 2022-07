Richard De La Piedra cuestionó a Universitario por no reforzarse a tiempo ante posible salida de Alex Valera

El periodista Richard De La Piedra habló del caso Alex Valera de Universitario.

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante Carlos Stein en un encuentro válido por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Sin embargo, la noticia principal no tuvo que ver con el partido, sino con lo que ocurrió en la previa por la ausencia de Alex Valera y su posible salida al Al-Fateh de Arabia Saudita. En ese sentido, el periodista Richard De La Piedra cuestionó al club por no haberse reforzado cuando esta situación se veía venir.

Antes de ello, se puso en el lugar de la dirigencia ‘crema’ y comprendió las declaraciones de Manuel Barreto antes de dicho duelo. “Entiendo la postura de Barreto de salir a defender la parte deportiva del club. Para algunos, hablar antes del partido no era el momento adecuado. Creo que es válido”, dijo en el programa ‘Fútbol en América’.

Luego, ‘abogó’ por el jugador de 26 años. “Si eres Alex Valera y escuchas a tu gerente deportivo que dice ‘están los que han tenido disposición para jugar’, quiere decir que él no quiso entrenar”, dijo.

En eso, aseguró que este asunto tiene un desenlace exclusivamente contractual. “ Esto se resuelve obviamente con el tema legal. Para el entorno de Valera, no hay nada que discutir, se va. Para la ‘U’, tiene que hacer respetar el contrato que tienen con él”, declaró.

Sin embargo, ahora viene la parte humana y el comunicador expresó que es contraproducente que el exDeportivo Llacuabamba permanezca en la entidad si su mente está en emigrar. “Yo soy de los que creen que si un jugador no quiere seguir en una institución, se tiene que ir. Lo de hoy (ayer) es una muestra. Valera no está con la cabeza metida porque para él, la oferta tenía que darse y quería irse. Y también es una molestia, incomodidad que la ‘U’ le cierre la puerta a tener un mejor futuro”, mencionó.

Alex Valera es el goleador de Universitario de Deportes con 12 dianas en la presente temporada. | Foto: Difusión

CASO SIMILAR EN EL PASADO

Y para poner un ejemplo de un caso similar, citó lo que sucedió con Alejandro Hohberg el 2020, cuando tuvo una oferta de la Universidad de Chile, aunque la gerencia deportiva de Francisco Gonzales la desechó. “A la ‘U’ le pasó con Hohberg. En una recta final y definiendo un título. No lo quiso dejar ir y no volvió igual”, expuso.

Lo que pasó en esa ocasión, fue que el ahora futbolista de Sporting Cristal bajó notablemente su rendimiento y no fue tan determinante. De hecho, el elenco ‘merengue’ perdió la final ante los ‘celestes’, donde el ‘Enano’ prácticamente estuvo desaparecido.

ERROR EN LA PLANIFICACIÓN

De repente, Richard objetó a Universitario por no haber tenido una buena planificación al no contratar un suplente para Valera si se iba. “ ¿No es un error de la ‘U’ dentro del proyecto que dice Manuel Barreto no tener un ‘9′ detrás de Succar y Valera? Cuando todo el año revisas los números, la ‘U’ necesita a Valera sí o sí”, comentó.

Óscar Del Portal intervino y aseguró que “económicamente, con las deudas que tiene, no sé si le da tener un tercer ‘9′”, a lo que su colega respondió con un “te refuerzas con un jugador en una posición que no es de suma urgencia, cuando la urgencia era Valera. Al margen de que se vaya. Él se podía lesionar, estar suspendido, etc.”, manifestó.

Para concluir con este tema, Erick Osores entendió la idea de su compañero y dijo que “Universitario no se puso en el escenario de no tener a Valera”, algo que se puede comprobar revisando los suplentes que tiene Carlos Compagnucci en el puesto de ‘9′: Alexander Succar y Guillermo Larios. De los dos, el primero es el que cuenta con mayor experiencia en Primera División, mientras que el segundo, a sus 20 años, no ha podido rendir en la exigencia de lo que significa el primer equipo ‘estudiantil’.

Cabe mencionar, que el empresario de Alex, Ricardo Morales, le señaló al periodista Gustavo Peralta que dará una conferencia de prensa para exponer los detalles de esta materia.

El periodista expuso su opinión de este tema y cuestionó la falta de planificación de la entidad 'crema'. | Video: Cofrade Peruano / Fútbol en América

