¿Cuál es la multa por no poner la bandera en tu casa durante Fiestas Patrias?

Perú está de aniversario por la Independencia de su nación, celebrado todos años en el mes de julio. Es en esta época donde las casas izan la bandera nacional para celebrar aquella soberanía que se publicó el 28 de julio de 1821.

Orgullosos de la peruanidad, en los colegios y entidades, sobre todo estatales, se pide a cada asistente portar una escarapela, esto sucede también con los distritos, donde las municipalidades piden a sus residentes portar una bandera del Perú en una zona visible hacia el exterior, pero ¿qué sucede si no la pongo?, ¿me pueden poner una multa por ello? Estas interrogantes serán respondidas a continuación.

¿CUÁNTO ES LA MULTA POR NO PONER BANDERA PERÚ?

La multa va a acorde al distrito en donde vivas. Cada jurisdicció hace público si impondrá o no una multa a los residentes que no coloquen la bandera. El monto por no colocar la bandera es del 10% de un UIT, equivalente a S/. 460 soles.

Debes de tomar en cuenta que si el símbolo patrio en mención, se encuentra deteriorada o en mal estado, entonces la multa que se aplica para ese caso es del 50% de una UIT, es decir, S/ 2,300 soles.

DATO: La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actualmente en el Perú es de S/ 4,600 soles.

¿CUÁNDO SE DEBE PONER LA BANDERA DE PERÚ?

Julio es conocido como el mes patrio, ya que casi todos los días de ese mes se emplearon para la independización del Perú. Por lo tanto, la bandera debe ser izada desde el primer día de julio hasta el último día del mes.

¿EN QUÉ DISTRITOS ES OBLIGATORIO COLOCAR LA BANDERA?

La disposición de colocar la bandera varía según el distrito, aunque eso no quita que se deba cumplir con el deber cívico de todo peruano.

Entre los municipios que han anunciado la aplicación de multas están los siguientes:

- Magdalena del Mar: todas las casas deben de tener izada la bandera del Perú del 1 al 31 de julio. Asimismo, debe

- Punta Negra: se dispone la colocación general de banderas en las viviendas, instituciones privadas, iglesias, clubs, establecimientos comerciales e industriales desde el 1 hasta el 31 de julio del año

- San Isidro: este distrito ha presentado un decreto que se debe cumplir de manera obligatoria.

- Cercado de Lima: Las banderas deben colocarse de obligatoriamente, de lo contrario se aplicará la multa del 10% de la UIT.

Aquellas personas que no tengan colocado la bandera en los exteriores de su vivienda, deberán pagar el 10% de la Unidad Impositiva Tributaria, es decir, 460 soles.

DATO: Revisa la página web o redes sociales del distrito en el que vives para verificar si la jurisdicción impondrá multas por no colocar la bandera durante el mes de julio.

¿DÓNDE SE COLOCA LA BANDERA?

La bandera del Perú, debe ser colocada en la parte central superior del domicilio y con vista hacia el exterior para que pueda ser apreciada por todas las personas que transiten en la vía pública. El emblema nacional debe estar sujeto a una hasta de color blanco.

Si te preguntas, ¿cuáles son las medidas de la bandera del Perú? Toma en cuenta el tamaño de la casa en donde vives. Si se trata de un predio de 5 metros de alto o menos la bandera debe de medir 90 cm de largo y 60 cm de ancho. El asta debe ser de 1.80 metros. Si el lugar donde resides oscila entre los 5 y 10 metros de altura, la medida será de 1.50 metros de largo y 1 de ancho, con un asta de 4.20 metros.

