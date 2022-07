Agustín Lozano dio a conocer una importante revelación sobre la salida de Juan Carlos Oblitas de la FPF

Agustín Lozano habló de Juan Carlos Oblitas y dio a conocer una crucial revelación.

La noticia de la semana no solo fue la salida de Ricardo Gareca de la selección peruana, la cual sorprendió a varios por las declaraciones del propio técnico y de su abogado con respecto a este suceso. Sino que además significó la partida de Juan Carlos Oblitas de la FPF al haber dado una conferencia de prensa apenas días después. Sin embargo, el presidente de esta entidad, Agustín Lozano, dio a conocer una importante revelación sobre este asunto.

Antes que todo, es importante mencionar las palabras del ‘Ciego’ el pasado viernes 22, cuando contó el momento en que se enteró que se le había ofrecido el cargo de director deportivo (que era suyo) a Roberto Silva, dando a entender de que tenía en claro cómo se estaban manejando las situaciones.

“Las conversaciones se truncaron. Al truncarse, el día de ayer estuve conversando con el secretario general y quedamos que se enfríen las cosas, y el lunes podríamos retomar la conversaciones. Cuando estaba camino a mi casa, me llamó Roberto Silva explicando que le ofrecieron el puesto y no me causó sorpresa por las formas que se estaban dando. Le dije que tenía todo de mi parte”, expresó en dicho evento.

No obstante, en el programa ‘Fútbol en América’, el mandatario dejó la puerta abierta a la posibilidad de que el exfutbolista pueda reincorporarse. “Juan Carlos sabe perfectamente, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, que iba a continuar trabajando conmigo o con la FPF. Que esté diciendo que ‘¿qué pasó?’ No lo sé. Pero también sabe perfectamente bajo qué condiciones, en qué lugar y en qué puesto . En el que la Federación necesitaba”, le dijo al periodista Jampool Cuadros.

Inmediatamente, la pregunta que surgió fue la siguiente: “¿Le iban a cambiar de puesto?” A lo que respondió: “Exacto. A los dos no se les ofrece el mismo cargo. Una cosa es ser director general de fútbol (Oblitas) y otra cosa es ser director deportivo de la selección mayor (Silva)”, agregó.

Pero eso no fue todo, ya que el oriundo de Chongoyape aseguró que aún tiene una charla agendada con Oblitas para definir si acepta. “Juan Carlos tiene una conversación pendiente con la Federación y solo él podrá decidir si acepta o no la propuesta que le está poniendo. En estos días le deberemos hacer”, declaró.

“¿La negociación sigue abierta?”, fue el siguiente cuestionamiento. “ Dependerá de él, si está dispuesto a cumplir todas las tareas que se están encomendando ”, culminó.

En eso, el mismo programa recogió unas frases que expresó el mundialista de Argentina 1978 y España 1982, en la que no descartaba volver a la FPF. “Los que me conocen saben que yo no soy mezquino. Ustedes se olvidan de que yo firmé contrato con Agustín Lozano. Nunca cierro las puertas a nada porque me he golpeado muchas veces diciendo ‘no’ a esto y al día siguiente decía ‘sí’”, comentó.

El mandatario se expresó sobre el 'Ciego' y la posibilidad de un retorno a la entidad nacional. | Video: Cofrade Peruano / Fútbol en América

Sin duda, el trabajo que ha hecho Oblitas en la FPF ha sido más que destacado. Su contratación se llevó a cabo el 2015, cuando Edwin Oviedo era el presidente en ese entonces y lo nombró para que, entre otras labores, se encargue de elegir al técnico de la selección nacional mayor. Ahí apareció el nombre de Ricardo Gareca, quien tenía un bagaje en el fútbol peruano como DT de Universitario, por lo que apostó por él.

¿La resolución? Lo conocemos todos. Entre clasificación al Mundial de Rusia 2018, un repechaje para Qatar 2022 y lograr posicionar a la ‘bicolor’ entre los cinco mejores equipos de cuatro Copas Américas (Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019 y Brasil 2021).

Además, blindó al entorno de la ‘blanquirroja’ cuando los problemas dirigenciales rodeaban la Videna, lo cual sirvió como un soporte grande para el ‘Flaco’ y su comando técnico en momentos de crisis, de las que finalmente terminaron saliendo.

DATO:

Roberto Silva rechazó el cargo de director deportivo por cuestiones de compromiso con la Agremiación. Veremos qué sucede con Juan Carlos Oblitas en los próximos días.

Juan Carlos Oblitas estuvo en todo momento junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. | Foto: FPF

