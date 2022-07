Agustín Lozano sobre la salida de Ricardo Gareca: “Yo sé cuáles han sido las razones, pero no las puedo revelar”

Agustín Lozano habló por primera vez sobre las salidas de Gareca y Oblitas. (Foto: Internet)

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), rompió su silencio y declaró sobre la no renovación de Ricardo Gareca como técnico de la selección peruana. No obstante, manifestó que los detalles no los puede revelar.

Lozano fue directo y aseguró que pesé a ser el máximo representante de la FPF, no conoció en total magnitud todo lo que había en el contrato con el estratega argentino. Aseguró que sabe sobre las negociaciones y de las razones que llevaron al ‘Flaco’ a dar un paso al costado como DT de la blanquirroja.

“Hasta ahora, a pesar de que soy presidente, no conozco el contrato del profesor Ricardo Gareca. Naturalmente, después de los informes recibidos yo sé cuáles han sido las razones. No las puedo revelar”, declaró en América Televisión.

Hay que recalcar que el presidente de la FPF tuvo palabras de agradecimiento para Gareca y su comando técnico. Afirmó que es consciente de todo lo que logró durante sus siete temporadas y que bajo su mando la bicolor se convirtió en uno de los combinados sudamericanos más destacados en la última década.

“Solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento, tanto para él como su comando técnico”

El máximo dirigente de la Federación no dudó en demostrar su disconformidad respecto a que el ‘Tigre’ no lo nombrara en su última conferencia de prensa. Es de conocimiento que el entrenador albiceleste en su discurso de despedida no mencionó a Lozano y tampoco le agradeció por acompañar su gestión.

Finalmente, también mencionó que, a pesar de estar dolido por la omisión de Gareca, entiende su accionar y que cuando el argentino este más tranquilo se habrá dado cuenta y analizará su administración de una diferente manera.

“Solo él puede darte una explicación al respecto. Estoy plenamente convencido que, con más tranquilidad, seguro verá las cosas distintas. No te puedo negar tampoco, que dolió. No te puedo decir que no. Lamentablemente, las cosas se dieron así. Por supuesto -dolió un poquito-, soy un ser humano. Como a cualquiera le puede doler, pero tampoco para molestarme o para incomodarme”

Agustín Lozano rompió su silencio y habló sobre la salida de Ricardo Gareca. (Video: América Televisión)

GARECA Y OBLITAS NO CONTINÚAN EN LA BLANQUIRROJA

Ricardo Gareca se despidió del pueblo peruano el martes 19 de julio, donde anunció que no era más el técnico de la selección peruana. El estratega argentino dio su última conferencia de prensa y declaró que tenía todas las ganas de seguir en el puesto, pero que las negociaciones con la FPF no llegaron a un buen puerto.

Luego de siete años en el puesto y de lograr junto a su comando técnico buenos resultados, el ‘Tigre’ deja la blanquirroja como uno de los mejores de Sudamérica. Antes de dejar el país declaró que no descarta la idea de regresar, pero no aseguró si será nuevamente como DT.

Ricardo Gareca agradeciando a los peruanos antes de retornar a Argentina. (Video: ESPN)

Juan Carlos Oblitas también anunció su no continuidad como director deportivo de la FPF y realizó una rueda de prensa el viernes 22 de julio. En esta charla, el ‘Ciego’ afirmó que también tenía todas las intenciones de seguir ayudando al fútbol peruano, pero que lamentablemente las negociaciones no fueron las adecuadas.

Juan Carlos Oblitas sobre su renovación con la FPF | VIDEO: GOLPERU

