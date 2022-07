Presidente de Atlas opinó de Edison Flores y Anderson Santamaría, y de Juan Reynoso como posible DT de Perú

Presidente de Atlas habló sobre el trabajo de Edison Flores, lo que espera de Santamaría y la posibilidad de Reynoso de dirigir a Perú

El presidente del Atlas FC, José Riestra, habló de diversos temas con Infobae en la antesala al duelo con Tigres de México por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX 2022. El mandamás del elenco de Guadalajara analizó el desempeño de los peruanos Anderson Santamaría y el reciente fichaje Edison Flores.

A su vez, también reveló que el club realiza un seguimiento a los futbolistas peruanos, pero evitó dar nombres. Asimismo, se refirió a la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana y la posibilidad de Juan Reynoso como el reemplazante del DT argentino.

¿Cómo evalúa el momento de la institución bajo su gestión?

Bien, contentos, después de tres años de haber asumido como grupo la responsabilidad de gestionar al Atlas FC, hoy podemos decir que tras tres años basados en procesos, estructura e infraestructura, hoy tenemos dos campeonatos de Liga. Después de 70 años que el club no había ganado ningún título y perfilándonos para lo lo que será la Concacaf y Campeones COF junto a la MLS.

¿El objetivo es la CONCACAF Champions League para competir en el Mundial de Clubes?

Tenemos una gran ilusión y es uno de los objetivos que nos hemos trazado a corto plazo: ganar la Concacaf e ir a un Mundial de Clubes, lo cual sería muy importante para lo que estamos buscando hoy con Atlas dentro del grupo.

Dentro de su plantel hay dos jugadores peruanos, ¿Cómo evalúa su trabajo?

Sí, la verdad muy contentos, sin duda Anderson Santamaría ha sido fundamental para poder lograr el bicampeonato con Atlas y hoy con la incorporación de Edison Flores, jugador que ya tuvo una etapa en el fútbol mexicano, la cual, fue muy positiva con Morelia. Estamos seguros que con su incorporación, hoy somos un equipo más competitivo y que nos va a permitir lograr los objetivos que nos hemos trazado.

¿Qué cualidades vio en Edison Flores para que le sume a su equipo?

Creemos que es un jugador que puede jugar en distintas posiciones, que aporta mucho en la fase de ataque y construcción. Además, tiene ese ritmo de juego que es muy interesante, puesto que es un jugador que genera varias asistencias, tiene gol y era una de las cualidades que veíamos que nos hacía falta y queríamos incorporar al equipo para poder seguir sumando. Era una posición en la que el equipo necesitaba mejorar, no estábamos llegando al nivel que queríamos y hablando con Diego Cocca (técnico) y analizando las ventajas que nos podía dar Edison con su incorporación, la evaluamos y platicamos con él. Le gustó y al final con eso se da para que venga, Ahora, hay que trabajar cada semana a semana, hay que ir mejorando para cumplir con los objetivos por los que decidimos ficharlo.

¿Fue difícil convencer a Edison Flores para que llegue al Atlas FC? ¿La presencia de Anderson Santamaría facilitó la gestión?

Siempre he dicho que mientras exista la voluntad, se hará todo más fácil, en este caso existía la voluntad de Edison Flores de regresar al fútbol mexicano y jugar en el equipo bicampeón. Obviamente, al tener la referencia de Santamaría en el equipo y en el pasado de jugar con Aldo Rocha, eran dos grandes referencias para él para asumir este reto, acoplándose de una manera más rápida para ser parte de este equipo.

¿Por cuánto tiempo fichó a Edison Flores?

Edison Flores firmó contrato por 4 años con Atlas (hasta 2026).

¿Cuál es la evaluación sobre el trabajo de Anderson Santamaría?

Hay que recordar que tuvo una lesión cuando recién llegábamos nosotros a la institución, que lo alejó un tiempo de las canchas, luego regresó, se acopló, encontró el camino y estamos muy contentos con su rendimiento. Sabemos que no ha alcanzado su techo, que la exigencia cada vez será mayor y confiados en que Anderson pueda cumplir con los objetivos que nos hemos trazado.

Pero, conforme siga sumando minutos, Anderson Santamaría alcanzará su mejor nivel...

Esa es la idea, es lo que hemos hablado con Anderson, ya que tiene la oportunidad de estar ahí, volverse un jugador referente, de marcar una historia y ya fue parte del bicampeonato. Yo creo que ha venido trabajando para obtener un buen nivel. Él llegó a Atlas y como te comentaba hizo medianamente bien las cosas, luego tuvo la lesión y después le costó trabajo. Hoy se ha posicionado, es un jugador importante en el once de Diego Cocca, se siente así, trabaja para eso y pienso que siempre hay una motivación cuando sé es parte de un proyecto, vienes haciendo las cosas bien y cada vez sale mejor. Todo el mundo se siente orgulloso del trabajo que viene haciendo. Claro, por otro lado, cada vez hay una mayor responsabilidad y es algo en lo que Santamaría ha mejorado muchísimo y estamos seguro de que irá tomando ese protagonismo.

¿Hay algún jugador peruano que le interese a Atlas?

Hay varios. Yo creo que se hizo un buen en el fútbol peruano con la selección, han hecho un trabajo que ha potenciado al jugador peruano. Hoy tenemos la fortuna de tener a dos, pero en su momento vino Yotún a Cruz Azul, también Pedro Gallese, yo pienso que son jugadores interesantes. Hay varios peruanos en el radar del grupo, no me gustaría dar nombres, porque generamos expectativas o rumores que no valen la pena, pero sin duda es al fútbol peruano al cual le damos seguimiento. Tenemos varios conocidos que han trabajado en ese fútbol y tenemos buenas referencias hoy del jugador peruano.

¿El jugador peruano se adapta bien al fútbol mexicano?

Compartimos varias similitudes entre la cultura mexicana y peruana, ya que compartimos varias cosas y eso siempre ayuda. Obviamente, el idioma también ayuda, al igual que otras cosas que suman, que de repente se nos olvida por estar tan concentrados en la cancha y pensar que solo es fútbol, pero siempre hay un proceso de adaptación, de aclimatarse a los países. Una de las ventajas del fútbol peruano es que se juega a diferentes latitudes y eso ayuda. El jugador está acostumbrado a eso y tiene la capacidad de adaptarse rápido. Siempre he creído que el fútbol peruano ha tenido una cercanía importante con el fútbol mexicano.

¿Qué opina del alejamiento de Ricardo Gareca de la selección peruana tras una mala negociación?

Es muy difícil para mí opinar a la distancia sin saber la situación. Obviamente, siempre que termina un ciclo exitoso quedan esas sensaciones. Si fue lo mejor o no, cada una de las partes sabrá perfectamente por qué se tomó esa decisión y hay que seguir para adelante. No se puede quedar siempre pensando en lo que pasó hacia atrás, hay que ponerse la nueva meta, me quiero imaginar que la gente de Perú está trabajando para encontrar quien será ese mejor candidato que pueda continuar con los éxitos, pero sobre todo poder generar esas alegrías a la afición y buscar, sin duda, el regreso al Mundial.

¿Ve con buenos ojos que Juan Reynoso asuma la dirección técnica de Perú?

También es muy difícil opinar, no tengo la fortuna de conocer en persona a Juan (Reynoso) para evaluar su trabajo, pero sí a distancia sé del trabajó que realizó en Perú, como logró con un club ser protagonista, lo que logró hacer con Puebla en México, después, con Cruz Azul. Obviamente, yo diría que es un candidato natural, difícil evaluar, entender hoy el proyecto que busca la selección y entender lo que busca Juan, pero lo más importante para que los proyectos sean exitosos es que tiene que haber la voluntad de todas las partes de trabajar en una misma dirección, cuando se logra eso es mucho más probable poder conseguir el éxito.

