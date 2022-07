Roberto Chiabra sobre Pedro Castillo: “Es un gran fracaso”

Congresista Roberto Chiabra criticó labor de los congresistas que no representan a Lima.

El congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) consideró al gobierno del presidente Pedro Castillo como un “fracaso” cuando estamos a cuatro días de cumplir su primer año en el poder. “Es un gran fracaso. Es una pena por él, por el país. Como señaló, él es un fraude total. El presidente no sabe leer la realidad, no entiende el momento, no aprende de sus errores, no toma decisiones, no reconoce errores, no se deja ayudar”, indicó en entrevista con el diario Trome.

Chiabra aseguró que este régimen tendrá serios problemas cuando el costo de vida llegue a los hogares más vulnerables del país. “Cuando a las amas de casa no les alcance para darle de comer a sus hijos se terminó la revolución, la ‘patria grande’ y este gobierno de izquierda que es un fracaso”, apuntó. El parlamentario cuestionó las graves denuncias de corrupción que aparecen a diario en el entorno más cercano del presidente Castillo.

“Una conducta alejada de lo ético y lo moral que se le exige a un presidente. Una falta total de transparencia, de esclarecer los hechos”, dijo Chiabra. Recalcó que esta gestión acabará dependiendo del ritmo de las investigaciones que tiene el Ministerio Público contra Castillo. Hay que recordar que se le investiga al jefe de Estado por cuatro casos.

Por supuestamente liderar una organización criminal tráfico de influencias, colusión agravada y delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las Fuerzas Armadas, la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú. Además, tiene en proceso el presunto delito por el plagio de su tesis.

Chiabra espera que haya cambios en el mensaje que el presidente Castillo brinde ante el Parlamento. “Un presidente en una situación de incertidumbre y de inestabilidad no puede estar hablando de sorpresas. Yo espero que esa sorpresa sea el cambio total de su primer ministro y su gabinete”, indicó.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO

De otro lado, el parlamentario de Alianza para el Progreso respaldó la candidatura de Lady Camones a la presidencia del Congreso. “Yo estoy de acuerdo en que ella (Lady Camones) postule como lo ha determinado Alianza Para el Progreso. Falta la siguiente fase, después de la propuesta vienen los votos. Eso se verá el día 26″, mencionó.

El jueves último, APP oficializó tras una reunión en el local del partido del excandidato presidencial César Acuña, sus 12 congresistas de la bancada y dirigentes partidarios como Luis Valdez, Luis Iberico y Richard Acuña la apuesta por Camones.

Camones obtuvo el respaldo de sus colegas de APP por su experiencia como primera vicepresidenta de la Mesa Directiva de María del Carmen Alva y, además, se ha mostrado como una opositora al gobierno del presidente Pedro Castillo. Es más, votó a favor de su vacancia en marzo pasado que no llegó a prosperar finalmente.

Por otro lado, Chiabra también se refirió a Gladys Echaíz, quien renunció a APP para pasarse a Renovación Popular con el fin de postular a la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento. “Es una decisión personal de ella que yo respeto”, opinó.

Ayer, Echaíz anunció su candidatura para liderar el Congreso. Ella estuvo acompañada por sus colegas de Renovación Popular y Avanza País. Entre ambas bancadas, la ex fiscal de la Nación tendría tan solo 20 votos a comparación de Lady Camones, quien tiene el respaldo de APP, Somos Perú, Podemos y Fuerza Popular.