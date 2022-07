Alianza para el Progreso elige a Lady Camones como candidata presidir el Congreso

| Foto: Congreso de la República

Alianza para el Progreso (APP) decidió elegir a la congresista Lady Camones como su candidata para liderar la Mesa Directiva del Parlamento en el periodo legislativo 2022-2023. La decisión se oficializó tras una reunión en el local del partido del excandidato presidencial César Acuña, sus 12 congresistas de la bancada y dirigentes partidarios como Luis Valdez, Luis Iberico y Richard Acuña.

Camones obtuvo el respaldo de sus colegas de APP por su experiencia como primera vicepresidenta de la Mesa Directiva de María del Carmen Alva y, además, se ha mostrado como una opositora al gobierno del presidente Pedro Castillo. Es más, votó a favor de su vacancia en marzo pasado que no llegó a prosperar finalmente.

Antes de ser parlamentaria, Camones trabajó como jefa regional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en su región Áncash. En 2018 postuló sin éxito al Gobierno Regional de Áncash con Fuerza Popular. Luego, en 2020, se afilió a APP con el fin de llegar al Congreso. En las últimas elecciones generales, logró 6,203 votos según el cómputo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo al portal del Parlamento, Camones ha presentado un total de 24 proyectos de ley, de los cuales solo cuatro fueron aprobadas en el Pleno. Una tiene gran relevancia como lo es la regulación de la cuestión de confianza que debe presentar el Poder Ejecutivo ante el Congreso.

Recordemos que, además, Camones protagonizó una polémica por la filtración de un audio en el que tilda a la bancada de Acción Popular como una “banda delincuencial”.

“Acción Popular es una banda delincuencial (...) de verdad, yo tengo uno de Áncash, Dios mío es el que lidera todo y es el cabecilla (la interrumpen), es Darwin Espinoza”, se oye decir a Camones en el audio difundido.

Por esa razón, el partido de la lampa mostró su rechazo a lo señalado por Camones. “Nuestra historia política como partido ha demostrado estar siempre del lado del respeto a la separación de poderes, la democracia y el estado de derecho, por ello es que no permitiremos comentarios, vengan de quien vengan, que busquen desprestigiar nuestro arduo trabajo en favor de las personas y de nuestra patria”, indicaron en redes sociales.

De otro lado, hay bancadas que no apoyan a Camones. El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, se ha mostrado muy tajante en señalar que su agrupación no respaldará el intento de Alianza para el Progreso de integrar la próxima mesa.

“No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Ese susodicho acuerdo no lo conocemos (...). Camones ya ha estado en la (Mesa) Directiva. No debería haber reelección desde nuestro punto de vista. Y el congresista Salhuana no ha sido muy claro en sus votaciones”, dijo para Canal N.

“No sabemos exactamente cuál va a ser la posición final, pero estamos llanos a conciliar algunas cosas con las otras bancadas para obtener resultados positivos. Necesitamos tener una Mesa de consenso, una Mesa multipartidaria que tenga la capacidad de afrontar las transiciones que se nos puedan presentar a futuro”, agregó.

Montoya considera que la agrupación liderada por César Acuña no debería siquiera integrar una lista por los diversos cuestionamientos que se han vertido en contra del partido. El congresista celeste recordó la participación del líder del partido en el escándalo de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo.

CONVOCATORIA

De otro lado, el Congreso informó que la inscripción de listas para la elección de la Mesa Directiva se realizará hasta este lunes 25 a las 10 de la mañana. El proceso para definir al nuevo titular de este poder del Estado se hará al día siguiente y a la hora antes señalada.

#TuCongresoInforma I El martes 26 de julio se desarrollará la elección de la nueva Mesa Directiva, desde las 10:00 a. m.



📌Asimismo, se comunica el horario para la presentación de las listas. pic.twitter.com/UwYQkhpiQ8 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 21, 2022