La Voz Perú 2022: ¿Quiénes serán los coaches invitados en el concurso?

La Voz inicia sus con conciertos el 25 de julio. (Foto: Latina)

Este lunes 25 de julio, finalmente inician los conciertos en La Voz Perú, donde los entrenadores tendrán invitados especiales. Serán 22 los integrantes que luchen para lograr la ansiada copa. Para ello tendrán que brindar lo mejor de sí para que logren quedarse en carrera.

En “Las Batallas’', cada coach deberá disponer enfrentamientos entre dos participantes de su propio equipo. Ambos cantantes interpretarán a dúo una misma canción. Al finalizar la performance, el coach deberá decidir quién sigue en el certamen con la posibilidad de avanzar a la siguiente fase, los llamados “Knockouts”. Además, se habilitarán los robos de los concursantes entre los entrenadores.

PUEDES LEER: ¿La Voz Perú: ¿Qué pasó con los cuatro ganadores de las primeras temporadas?

Para preparar a los participantes, los coaches contarán con la ayuda de grandes referentes de la música. En esta oportunidad, Ana Karina estará con Noel Schajris, el mexicano Mauri Stern con Eva Ayllón, Tito Nives y Jonathan Moly harán lo propio con Daniela Darcourt y por último Elmer Yaipén trabajará junto a su hermano Christian Yaipén.

“La Voz Perú incrementará su nivel de exigencia, luego de concluir la primera etapa de audiciones a ciegas. Los participantes deberán dar todo de sí para lograr cautivar con su talento a los coaches y así continuar en competencia”, dijo Cristian Rivero.

La voz se emite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. por Latina Televisión, donde todos los participantes que superaron las audiciones a ciegas volverán a presentarse en el escenario.

Son muchas las talentosas figuras que se vienen exponiendo en La Voz, pero no todos son los elegidos, por más mediáticos que estos resulten. Como se recuerda, joven tiktoker Crhiss Vanger participó hace unos días. Sin embargo, no convenció al jurado, quedándose sin un cupo en la competencia.

Luego de emitirse su audición, Crhiss Vanger se pronunció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para agradecer el cariño que estuvo recibiendo y expresar su felicidad, pese a no haber pasado a la siguiente ronda.

“Buenos días con todos, no me deprimí ni nada. No tienen idea lo feliz que me siento con respecto a todo lo que pasó en La Voz. Ha sido demasiado bello y en los 10 minutos que se transmitió (mi casting) estuve llorando, enserio fue hermoso y me siento muy orgullo. Gracias a todas las personas de las que he recibido su apoyo, han sido un soporte enorme para mi”, dijo el joven que cuenta con más de 1.8 millones de seguidores en TikTok.

La Voz Perú: Crhiss Vanger se pronunció tras su audición a ciegas. (VIDEO: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: