Familias afectadas por incendio en Ate denuncian más talleres clandestinos de pirotécnicos en la zona

Las familias afectadas por el incendio ocurrido la noche del viernes en un taller clandestino de pirotécnicos en Ate Vitarte denunciaron este sábado que en la zona existirían más talleres de este tipo que podrían poner en riesgo la vida de los vecinos.

Algunas personas indicaron que Antonio Orozco, el presunto dueño del taller informal, ocuparía otros inmuebles donde también almacenaría material pirotécnico.

“Yo vivo a la vuelta. Ahí también tiene una casa, en el tercer piso. Ahí también está almacenado. Yo también corro peligro, tengo miedo. Todas las noches trabajan ahí”, manifestó otra vecina a Latina Noticias.

NO REALIZARON DENUNCIAS

Otra vecina indicó que, antes, no habían realizado la denuncia ya que habían conversado con el dueño del taller y le habían dado un ultimátum para que solo trabaje durante este año porque lo consideraban como un vecino más.

“Nosotros esperábamos que cumpla el ultimátum, para que no haya conflictos, ya que la señora que le alquila el terreno no vive aquí”, dijo y agregó que el señor le había dicho que había recibido capacitación en el extranjero y aseguraba que un taller de ese tipo no era peligroso.

Además, los vecinos también manifestaron que en el taller se hacían pruebas continuas de material pirotécnico.

Producto del incendió, otro vecino manifestó que había perdido sus máquinas para la fabricación de zapatos y miles de soles en efectivo que se habrían quemado.

MUNICIPALIDAD NO SE PERCATÓ DEL TALLER

En tanto, personal de la municipalidad de Ate se apersonó a la zona afectada y aclaró que no pudieron percatarse de la existencia del taller clandestino debido en que este se encontraba al fondo de un terreno multifamiliar rodeado por viviendas.

“No podíamos haber tomado conocimiento del taller de primera fuente. Hay una complicidad aquí de la familia y de los vecinos, que ven que está funcionando un taller pirotécnico y no hacen la denuncia”, manifestó a Latina Noticias una funcionaria de la municipalidad.

5 MUERTOS Y 6 HERIDOS

El incendio se produjo alrededor de las 6:30 p.m. en un área de 500 metros cuadrados, aproximadamente, en un taller pirotécnico que colinda con múltiples casas familiares ubicado en inmediaciones del kilómetro 12 de la Carretera Central, a la altura del ingreso a Santa Clara.

Por la noche, bomberos voluntarios reportaron el fallecimiento de cinco personas, entre ellas un menor de edad, en el incendio. Además, el ministro de Salud, Jorge López, quien llegó hasta la zona de emergencia, acompañado de miembros de la Policía Nacional, dio a conocer que hay seis personas heridas, dos de las cuales están graves con más del 70% de quemaduras en su cuerpo.

