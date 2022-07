Perú Libre anuncia que presentará lista para la elección de nueva Mesa Directiva

Perú Libre anuncia presentación de lista para la elección de la nueva Mesa Directiva. Foto: Agencia Andina.

Waldemar Cerrón, vocero de la bancada de Perú Libre (PL), declaró que se encuentran en conversaciones con algunos grupos políticos con el objetivo de presentar una lista a la Mesa Directiva del Congreso de la República . No obstante, aún no se sabe quiénes serían los posibles candidatos.

“Perú Libre se presentará con la conformación de otras bancadas, eso estamos conversando, a eso debemos llegar como todo país democrático, por el bien de todos, y que estas Fiestas Patrias signifique una forma distinta de ver a un Congreso que viene apaleado y golpeado”, indicó.

Ante la pregunta si cree que contaría con el apoyo de las diferentes bancadas para que Perú Libre lidere la lista, mencionó que la nueva Mesa Directiva debería ser compuesta por diversos partidos.

“La configuración de esta mesa directiva tiene que ser multipartidaria por el bien de los peruanos, por la democracia, para que existan contrapesos y estos permitan atender la demanda de las mayorías”, señaló.

RENUNCIA DE ECHAÍZ

Luego de que las bancadas entraron en días de negociaciones sobre las listas que presentarían para elegir a la nueva Mesa Directiva, a través de un comunicado oficial, la bancada de Renovación Popular informó que la congresista Gladys Echaíz será su candidata oficial. Sin embargo, pocas horas después, anunciaron lo contrario.

Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo que después de tres días de debate, decidieron no participar en esta oportunidad como parte de las elecciones para la Mesa Directiva. “Hemos considerado que no podemos apoyar a Alianza para el Progreso como lo veníamos diciendo desde antes, por su comportamiento en el periodo que ha pasado, el hablar de un acuerdo que la bancada no conoce, y de las situaciones que se han presentado con las personas relacionadas a esa bancada” .

Manifestó que su bancada no puede permitir ese tipo de negociaciones y de faltas y no pueden apoyar una Mesa de esa naturaleza. Respecto a la lista que apoyarán, manifestó que dejarán a los congresistas la libertad de que voten según su conciencia. “Vamos a mantenernos como una oposición responsable”, agregó.

NUEVA MESA DIRECTIVA

Este martes 26 de julio a las 10:0 a. m., se elegirá a la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República para el Periodo Anual de Sesiones 2022-2023. Todas las bancadas tienen plazo hasta el 25 de julio para presentar su lista.

Por su parte, el último jueves, el partido Alianza para el Progreso (APP) oficializó a la congresista Lady Camones para que lidere la lista en la elección de la próxima Mesa Directiva. Además, el partido eligió al congresista Alejandro Soto como su vocero para este nuevo periodo legislativo.

“Honestidad, lealtad y experiencia son los criterios que hemos tomado en cuenta para la elección de Lady Camones como nuestra candidata a la presidencia del Congreso por APP. Estamos seguros que estará a la altura de las exigencias del país en este complejo momento”, señaló líder del partido, César Acuña, a través de su cuenta de Twitter.





Ante esta lista, los congresistas Wilmar Elera (Somos Perú) y Jorge Burgos (Avanza País) anunciaron que apoyarán la postulación de Lady Camones, actual primera vicepresidenta de la Mesa Directiva. Asimismo, Rosangella Barbarán indicó que no ve mal dicha postulación porque “ya conoce el manejo político y tiene las credenciales para poder sacar al país de esta crisis”.

“Si Alianza para el Progreso ha decidido poner como participante a Lady Camones. Yo no lo veo mal”, declaró.

