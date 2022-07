Ministro de Justicia Felix Chero anuncia que postulará al Congreso en el 2026

Ministro de Justicia anuncia que postulará al Congreso en el 2026. Foto: Agencia Andina/Composición: Infobae

El titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, manifestó ante la Comisión Permanente que postulará para llegar al Congreso de la República en el 2026.

“Respeto tanto este Congreso que es una de mis aspiraciones, y lo anuncio, porque es mi aspiración y no pueden cerrarme esa inspiración, que cuando este Congreso culmine sus cinco años de elección democrática en el 2026, seguro con mucha humildad este servidor postulará y estará sentado ejerciendo funciones democráticas como lo hace ustedes”, indicó.

Asimismo, informó que no tuvo ninguna conversación sobre un eventual cierre del Parlamento.

“No está en agenda, ni nunca se trató -ni en el Ejecutivo, ni en el Consejo de Ministros ni en ningún otro espacio- siquiera la posibilidad de generar una situación que se ha desnaturalizado, porque nunca se habló de cerrar el Congreso, porque no existe esa figura constitucionalmente hablando”, sostuvo el ministro.

En su participación ante los miembros de la comisión mencionó que cerrar el Congreso de la República es una figura inconstitucional, antidemocrática e incluso una intención de ese tipo generaría una violación a la Constitución.

“De lo que hablaba es de lo que la Constitución prevé. Cuando digo que no se descarta hacer uso seguro de una herramienta constitucional, es lo que está previsto en el artículo 134 de la Constitución, que establece el procedimiento y habilita el procedimiento de solicitar una cuestión de confianza y la consecuencia de eso es la disolución del Congreso”, declaró.

¿POR QUÉ FUE CITADO EL MINISTRO?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos informó que si no se llega a un consenso con la nueva Mesa Directiva, el Gobierno no descarta la posibilidad de un cierre del Congreso.

Ministro de Justicia informó que no tuvo ninguna conversación sobre un eventual cierre del Parlamento. Foto: Agencia Andina.

“Yo confío en que en la recomposición de la Mesa Directiva se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. De lo contrario se evaluará en su momento (el cierre del Congreso). No descartamos esa posibilidad”, declaró en una entrevista.

Por su parte, Alejandro Salas, ministro de Cultura, también negó que el Ejecutivo haya pensado acerca del cierre del Congreso. “El ministro Félix Chero ha dado el contexto legal. Vale decir que ha manifestado que el cierre del Congreso es una herramienta que está en la Constitución Política, pero no se ha discutido en lo absoluto en Consejo de Ministros”, enfatizó Alejandro Salas.

¿CENSURA?

Por otro lado, el congresista Edwin Martínez pidió que se censure al ministro de Justicia y Derechos Humanos por sus declaraciones, porque consideró que buscan un “poder absoluto”.

“Indicar que él propondría al presidente disolver el Congreso es una artimaña para querer lograr el poder absoluto. Este ministro debe ser censurado, definitivamente”, señaló Martínez.

SOBRE LA SALIDA DE MARIANO GONZÁLEZ

Tras la salida y las declaraciones de Mariano González, Félix Chero detalló que él no ha firmado ninguna carta de renuncia en blanco y que todos sus colegas se encuentran en evaluación por el Gobierno.

“Particularmente, no he firmado ninguna carta de renuncia. Entiendo que todos los ministros estamos sujetos a evaluación. Se nos otorga la confianza y en el momento que se nos dice que no hemos cumplido la labor y función constitucional para la cual se nos convoca, sin lugar a duda estamos dispuestos a presentar (carta de renuncia)”, sostuvo.

