Ministro de Justicia negó que busca cerrar el Congreso: “Es inconstitucional y antidemocrático”

Félix Chero en el Congreso de la República.

En su presentación ante la Comisión Permanente del Congreso de la República, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, manifestó no tiene la intención de cerrar el Parlamento, ya que sería una figura inconstitucional y antidemocrática.

Asimismo, expresó que es respetuoso de la Carta Magna y que no está en agenda, ni se trató en el Poder Ejecutivo o en el Consejo de Ministros, así como en otro espacio, “la posibilidad de generar una situación que se ha desnaturalizado”.

“Es la única entrevista que he dado en ese sentido y se ha desnaturalizado porque nunca se habló de cerrar el Congreso porque no existe esa figura constitucionalmente, además, cerrar el Congreso es una figura inconstitucional, antidemocrática y digo que una intención de ese tipo generaría una violación a la Constitución”, refirió.

Según dijo al mencionado grupo de trabajo, él intentó explicar que la Constitución, en el artículo 134, establece el procedimiento de solicitar una cuestión de confianza y cuya consecuencia posterior, es la disolución.

“Pero pedagógicamente soy docente y lo que trataba de explicar cuál es un procedimiento constitucional pre existente. Sobre esa base, no ha estado, ni en mi acervo mental, ni en mi expresión, siquiera la posibilidad de agraviar ni al Congreso, menos a los congresistas”, señaló.

En ese sentido, precisó que una constante en sus declaraciones siempre tiene tres líneas de formación básicas, tales como la de ser respetuoso, honesto y transparente.

“Y cada vez que he venido al Congreso siempre he saludado con respeto a todos, aún cuando sean del oficialismo o de la oposición y siempre he dicho que lo que buscamos son líneas de consenso y entendimiento entre Legislativo y Ejecutivo para construir una agenda y un proyecto país, porque eso es lo que espera la población”, añadió.

La presencia del ministro ante la Comisión Permanente fue para informar sobre sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional.

LOS TRES CHIFLADOS

En la víspera, Félix Chero recibió duros calificativos por parte de Mariano González, exministro del Interior, quien volvió a arremeter den contra de gran parte del gabinete ministerial liderado por el premier Aníbal Torres.

Chero, junto a Alejandro Salas, de la cartera de Cultura; y José Luis Gavidia, de Defensa; fue comparado con el grupo de actores cómicos estadounidense ‘Los Tres Chiflados’. “Con el respeto que se merecen ‘Los Tres Chiflados’, creo que Gavidia, Salas y Chero son peor que ellos, de verdad. Le hace eco a cada tontería que habla el premier, a cada improperio, a cada muestra de ese espíritu misógino que tiene. Tienen varias expresiones respecto a las mujeres”, precisó González al intentar explicar cómo se desarrollaban las sesiones de Consejo de Ministros.

Cuando el periodista Jaime Chincha, quien le realizó la entrevista, le pidió ejemplos sobre el comportamiento misógino de Torres y compañía, el exfuncionario público optó por decir: “Creo que no es adecuado por el horario aún de protección (al menor que rige en la televisión)”.

“Además, está el hecho de rajar, criollamente, de las Fuerzas Armadas, no solo en público, sino también en privado y yo no se lo he permitido, menos de la Policía Nacional. Siempre hubo una situación tensa y estos ayayeros, pues, defendían esto”, manifestó.

“Los Consejos de Ministros liderados por este señor (Aníbal Torres) era terribles. Yo creo que él le hace mucho daño al Estado y a la gestión pública”, agregó.

SEGUIR LEYENDO