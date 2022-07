Así es como puedes descubrir tu talento y convertirlo en tu profesión

(Internet) talento descubre habilidades

Todos tenemos un talento para algo, pero muchas veces no sabemos para qué. Y es precisamente en momentos claves de nuestra vida -como cuando debemos decidir sobre nuestro futuro estudiantil y laboral-, cuando la pregunta aflora: “¿en qué soy bueno?”.

Muchas veces nos damos cuenta en qué fallamos, pero cuando nos cuestionan sobre nuestras habilidades, puede ocurrir que dudamos de nosotros mismos.

Estas situaciones son más bien de los adolescentes que están próximos a terminar el colegio y aún no deciden qué pasará con sus vidas. ¿Realmente seré bueno en esto? ¿Tendré un buen futuro? ¿Es lo que realmente me gusta? ¿Y si me arrepiento?, son algunas de las preguntas que muchos se hacen en su fuero interno.

Lo cierto es que no hay ninguna bola mágica para predecir cómo nos irá en el futuro, pero una gran forma de tomar la mejor decisión es el autoconocimiento. De esta manera, se puede dejar atrás tanta confusión para ser la mejor versión de uno mismo.

La asesora vocacional de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, Paola Mendoza, da algunos consejos para saber cuál es el mejor camino para llegar a ese autoconocimiento:

1. Hazte la pregunta “¿Qué te motiva?”: Generalmente nuestro talento está relacionado a actividades que disfrutamos, pues nuestro cerebro reconoce de inmediato todo aquello en lo que somos buenos y se siente cómodo y feliz con ello. La idea es que tomes consciencia de lo que estás haciendo y siente ese disfrute. También de las tareas en las cuales sientes que implican un reto, pero te permiten fluir. De esta manera será más fácil descubrir tu talento y encontrar un propósito de vida, pues es aquello que te llenará mental y espiritualmente.

2. Talento o habilidades: En este punto, Paola Mendoza señala la importancia de reconocer una cosa de otra. Por ejemplo, para nadie es un secreto que alguien como Lionel Messi tiene un talento innato para el fútbol, sin embargo, igual hay habilidades que tuvo que dominar con práctica y dedicación al deporte. Caso contrario no hubiera podido llegar tan lejos en su carrera. Por lo tanto, debes reconocer ese talento innato que hay en ti y recuerda que para que esté alcance su máximo potencial, es necesario también dedicarle tiempo y esfuerzo.

3. Redescúbrete siempre: Las personas cambiamos todo el tiempo y estamos en constante crecimiento, ya que por las experiencias que nos van ocurriendo vamos transformándonos y redefiniéndonos. Esto es perfecto puesto que en una de esas situaciones nos podríamos dar cuenta que el camino elegido no era el correcto. Y ojo que ese no es sinónimo de fracaso.

En ese punto hay que recordar que algunas de las historias de éxito más reconocidas en el mundo comenzaron con sus protagonistas cambiando de carrera. El mejor ejemplo de esto es Jeff Bezos, fundador de Amazon que de no haber revaluado su carrera de informática, probablemente hasta hoy seguiría trabajando como ingeniero en Wall Street.

Es esencial mirar siempre dentro de ti, ¿te sientes satisfecho con el camino que estás siguiendo? Nunca tengas miedo al cambio, la verdadera satisfacción aparecerá cuando despliegues todo tu potencial haciendo lo que más disfrutas.

4. Tú creas el valor: Dicen que el dinero no compra felicidad y es cierto. Y es que el factor económico no debe convertirse en la razón que motiva una decisión de vida. Recuerda que en estos tiempos, el mercado internacional le está abriendo nuevas puertas al talento.

Si eliges una carrera que no es común, recuerda que actualmente son los trabajos menos tradicionales los que tienen más demanda hoy en día, sostiene la asesora.

Por último, hay que recordar que la forma que tomes tu carrera en el futuro depende totalmente de uno mismo. Y una vez que descubras tu talento natural, con el desarrollo de habilidades, tiempo y dedicación, podrás finalmente impulsar nuestro talento para tener éxito en la vida.

