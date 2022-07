Hernán Barcos habló a corazón abierto: las diferencias con Jefferson Farfán y su anécdota con Lionel Messi

Hernán Barcos habló de todo en Al Ángulo.

Hernán Barcos tuvo una conversación extensa con Al Ángulo. El ‘Pirata’ se hizo presente al set del programa deportivo para hablar de varios temas. El delantero contó detalles de las diferencias con Jefferson Farfán en el camerino y su relación con Lionel Messi en la selección de Argentina. Entérate de todo lo que habló el jugador de Alianza Lima.

¿QUÉ PASÓ CON JEFFERSON FARFÁN?

Los integrantes de Al Ángulo no pudieron evitar preguntar sobre su relación Jefferson Farfán y es que en las últimas semanas se ha especulado que el vestuario de Alianza Lima se encuentra en conflictos. Hernán Barcos no huyó de la consulta y prefirió aclarar el tema.

“Tenemos una relación de respeto y de admiración, hablamos bastante. La diferencias que por ahí tuvimos o que han acontecido. Yo soy bien frontal, yo digo lo que pienso y te lo digo a vos. No ando por atrás. Si tengo una diferencia, voy y lo resuelvo. Después si le gusta o no le gusta, como sea”, manifestó.

“Con Jefferson he sido muy claro, es más la semana pasada estuvimos hablando que salió una nota que yo me había peleado con él por el tema de Paolo (Guerrero). O que la diferencia en el vestuario era el grupo de Barcos y de Farfán, obviamente no existe. Con Jefferson, admiración y respeto”, complementó el ‘gaucho’.

“¿Las diferencias son deportivas?”, intervino Michael Succar. “Si, boludeces le decimos nosotros. Cosas del momento o que se hizo una cosa mal. Compartimos la idea de mantener el grupo unido, pero siempre en pro de Alianza Lima”, concluyó.

SU RELACIÓN CON MESSI

“Le tiras los pases y él con su pie, la deja ahí con izquierda o derecha. No importa la velocidad que se la des. Convierte un pase cualquiera en uno perfecto. Para girar para un lado o para el otro es lo mismo. La potencia y pico corto, pocos jugadores lo tienen”, inició Hernán Barcos.

“¿Cómo haces para no abrazarlo y seguir jugando?”, preguntó Diego Rebagliati. “Te dan ganas”, respondió el futbolista argentino. “O de sentarte a mirarlo”, agregó el panelista de Al Ángulo. “Yo cuando llegue, uno lo admira, te quedas mirándolo tomando mate y te quedas con él”, contó el ‘Pirata’.

Luego, el jugador de Alianza Lima se animó a contar una anécdota con Lionel Messi. “Es muy buena gente. Un día me acuerdo que lleve unos alfajores a la concentración, estábamos en la habitación jugando al truco, llegó el profe y me dijo ‘Hernán como vas a traer alfajores a la concentración’. Él dijo ‘no profe son míos’. Claro si eran míos como me limpia”.

PRESENTE EN ALIANZA LIMA

Hernán Barcos es el actual goleador de Alianza Lima. El delantero ha disputado 24 partidos en esta temporada entre Copa Libertadores y Liga 1, en los cuales ha podido anotar nueve tantos y dar cinco asistencias. En total suma 21 goles desde que se puso camiseta ‘blanquiazul’ y se encuentra en el top 5 de máximos artilleros extranjeros del club ‘íntimo’.

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA

Alianza Lima visitará a Carlos A. Mannucci en la tercera jornada. El partido está programado para el sábado 23 de julio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Tricolor’ descansó esta fecha, pero en su debut del Clausura cayó por la mínima diferencia ante Melgar.

