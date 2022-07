Renzo Garcés lamentó salida de Ricardo Gareca de la selección peruana: “Es de los técnicos que te impactan”

Renzo Garcés lamentó partida de Ricardo Gareca de la selección peruana.

No cabe duda de que el tema de las últimas dos semanas fue la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruana. De hecho, esto se concretó luego de que no se llegó a un acuerdo entre los representantes del ‘Tigre’ y de la FPF, causando tristeza, sobre todo en algunos jugadores en los que tuvo una influencia. En ese sentido, Renzo Garcés lamentó este suceso y admitió que fue uno de los entrenadores que más le ha impactado.

“Fue una pena grande. La verdad es que el poco tiempo en el que he podido estar, hay veces en las que algunas personas te impactan al poco tiempo de conocerlas. El profesor Gareca es uno de los buenos entrenadores que he podido conocer y es una excelente persona que me ha impactado ”, contó el zaguero en una entrevista realizada para GOLPERU.

Pero eso no fue todo, ya que también agradeció la chance que, bajo su mando, pudo debutar con la ‘bicolor’ a nivel absoluto. Pero que al momento de su partida, entiende que hay negociaciones en las que se muchas veces se toman decisiones difíciles.

“Me ha dado la oportunidad de cumplir uno de mis sueños que era poder estar en la selección. Así que estoy muy agradecido con él por la oportunidad. Esto es fútbol, hay decisiones que a veces se toman, pero la vida continúa”, dijo.

Ahora, en dicha charla reveló una de las enseñanzas que le dejó el propio DT ‘gaucho’ junto a su comando técnico. “La seriedad con la que trabaja. Es un profesional al 100% y eso en cada entrenamiento de la selección se había reflejado. Eso me impactó bastante, la intensidad con que se entrena. Eso es lo que me queda grabado y lo que he podido aprender bastante de este comando técnico”, declaró.

El zaguero habló de lo que significó la presencia del 'Tigre' en la 'bicolor'. | Video: GOLPERU

Y es que el defensor había pasado por todas las selecciones nacionales a nivel de menores, pero no había tenido la oportunidad de jugar con la mayor hasta que, el 2021, el ‘Flaco’ lo incluyó en la lista de convocados para la Copa América de Brasil. No alcanzó a debutar, aunque vivió de cerca el trabajo competitivo que realiza la ‘blanquirroja’ en un certamen de esta magnitud.

DEBUT CON PERÚ EN AMISTOSO

Sin embargo, luego de una larga espera, tuvo su revancha en los amistosos ante Panamá (1-1) y Jamaica (3-0 a favor) de este año. Ante los centroamericanos ingresó a los 69 minutos por Jesús Castillo, mientras que contra los ‘Reggae Boyz’ alineó como titular y jugó todo el encuentro.

Renzo Garcés en el once titular de Perú ante Jamaica. | Foto: FPF

Después no volvió a ser llamado, principalmente, por la urgencia del elenco nacional en esos primeros meses del año, en donde se jugaba la clasificación al Mundial de Qatar 2022. De hecho, el quinto lugar lo consiguió en la última fecha tras ganarle 2-0 a Paraguay en el Estadio Nacional, el cual le otorgó la posibilidad de disputar el repechaje, cuyo desenlace no fue el esperado por todos los peruanos (derrota en penales por 5-4).

PRESENTE EN CÉSAR VALLEJO

Por otra parte, el nacido en Pucallpa resaltó el nivel ascendente que viene mostrando la Universidad César Vallejo, que de sus últimos 5 partidos ha acumulado 4 victorias y solo 1 caída. “Somos un plantel bastante corto, pero con muy buenos jugadores. Somos pocos, pero la calidad está muy buena. Creo que anteriormente no teníamos muchas opciones ofensivas. Hoy tenemos mayores herramientas en todas las líneas. Estamos con mucha ilusión de poder luchar y conseguir el Torneo Clausura”, expresó.

Garcés es titular indiscutible en el once de José ‘Chemo’ Del Solar y, si mejora sus actuaciones, podría ser nominado por el nuevo entrenador (aún por definir) para los amistosos de setiembre.

