Bruno Pólack presenta “Momentos estelares de la independencia del Perú”, un libro tan aleccionador como deprimente | ENTREVISTA

No son pocos los momentos memorables de nuestra historia y así lo ha dejado ver el libro escrito por Bruno Pólack y Mario Pera titulado “Momentos estelares de la independencia del Perú”, sin embargo, estos no serían así si a su alrededor no hubiese existido la traición, el desinterés, la avaricia y el antojo de poder del que aún somos testigos. En conversación con Infobae, Pólack reflexiona sobre el impacto que podría generar su última publicación.

Son momentos estelares, pero también resultan ser muy deprimentes porque revelan, una vez más, las tantas taras que arrastramos como la falta de civismo que menciona Manuel Belgrano.

En el Perú hay un grandísimo rubro de cosas que se repiten. Después de la independencia hubo una gran época de golpes y caos o con el mismo San Martín tratando de instaurar un principado. Es un caos constante donde hay dificultad para implantar una autoridad que se respete. Una de las conclusiones del libro puede ser esa, estamos en un grave problema del cual no hemos podido salir hace 200 años.

¿Hemos romantizado mucho la época de la independencia?

Totalmente. Otra de las características del peruano es poetizar su entorno y no poder leer con claridad por ese halo de ilusión que tenemos de las cosas. Me interesa mucho la Guerra del Pacífico y en vez de ser una especie de hecho claro tal como lo entendió González Prada, no ha escapado de ese romanticismo que le han otorgado los historiadores. En ese romanticismo es que nos volvemos en las eternas víctimas.

Hoy se sigue debatiendo sobre qué república apuntamos ser. ¿Aquí también el romanticismo se ha apoderado de la discusión?

Los que estamos siempre hablando del Perú estamos muy lejos de la gente que gobierna el país. Cada vez la gente con ideas interesantes y que podría implementarlas están divorciados de la clase política. Se habla de un país ilusorio y nos aleja mucho más del país que deberíamos ser.

¿Has pensado cómo invitar a este grupo de gente a que asuma esos retos? Tengamos en cuenta que quienes nos gobiernan sí son un reflejo de quiénes somos.

En parte sí. Yo creo que quienes deben gobernar deben tener un nivel de preparación mayor al promedio para tener la posibilidad de pensar mejor las soluciones. Pero la política no es el reflejo de lo que somos. Quiero creer que el “peruano normal” está un poco divorciado de la política. Los gobernantes no están atendiendo los pedidos de la gente.

Bruno Pólack presentará "Momentos estelares de la independencia del Perú" el 27 de julio en la FIL Lima 2022.

¿Como en qué casos?

Hace poco un estudio de opinión revelaba que el 85% de la población estaba a favor de una Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y el Congreso andaba en otra. Estaban atendiendo proyectos de fanáticos religiosos. Ahí te das cuenta que no es el Perú el que piensa así, sino que no tenemos un acercamiento real a la vida política y dejamos que ahí se banqueteen como quieren.

Hace 200 años tuvimos una independencia política, pero ¿qué independencias han quedado pendientes?

Toca darnos cuenta del divorcio de naciones promovidas por el racismo y el clasismo. Pareciera que todavía no nos enteramos que somos un país multicultural. Existe la educación multicultural, pero estamos muy lejos de realmente amalgamarnos como una nación real.

Supongamos que en cien años a dos escritores se les ocurre publicar un libro parecido al tuyo, pero sobre la época del bicentenario. ¿Qué momentos estelares deberían aparecer?

Es complicado. Hay muy pocos demócratas realmente y la lucha ya no es de armas como en la independencia, sino política. Falta grandeza, aunque hay quienes sí la están luchando, pero quede que les quede muy grande la idea de ser próceres del bicentenario. Ya no es el momento de grandes héroes, sino de pequeños logros sociales.

¿Qué camino esperas que encuentre este libro?

Me encantaría que se lea en los colegios. Faltan escenarios de conversación y debate no solo por conocer lo que sucedió en ese momento de nuestra historia, sino justamente para que la historia sirva para el presente. Hay muchas historias que podrían ser llevadas al cine o la televisión.

Pero hay antecedentes cercanos como “El último bastión” y “Los otros libertadores” que fueron apuestas respetables, pero no lograron conectar de manera masiva.

Sí, se vio bien poco. Se hizo de un modo muy “light”. Es más difícil y truculento el sucesos real, así que volverlo “light” aplanan el asunto principal que es reflexionar, dar vueltas y brindar una buena crítica.

¿Lo “light” es en relación a lo novelesco?

Sí, las series actualmente son así. Al menos las televisivas no pasan de eso. Hay cosas muy interesantes en la televisión y el cine, pero se ha estandarizado mucho el producto que llega al espectador. El gran público se ha estandarizado y eso es una gran lástima.

Bruno Pólack y Mario Pera presentarán “Momentos estelares de la independencia del Perú” en la Feria Internacional del Libro de Lima el miércoles 27 de julio a las 6:00 p.m. en la sala Abraham Valdelomar .

